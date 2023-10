"Lúc đó anh Nam đang dạy con tắm đứng vì cháu là con trai, không thể bế ẵm ngửa như các bé gái được. Sau đó, tôi có nghe thấy to tiếng dưới nhà, tôi chạy xuống thì thấy anh Nam đang đánh con, lúc đó tôi cũng nói anh bình tĩnh nhưng anh không nghe, bảo tôi tránh ra để cho anh dạy con. Sự việc xảy ra như này có thể là do anh Nam bị dồn nén bức xúc từ lâu, từ khi mà tôi còn ở với bố đẻ của cháu A và những gì tôi phải chịu đựng 5 năm qua. Không những thế, do cháu A cũng một vài lần nói dối và nói trống không nên anh Nam mới bức xúc như vậy", chị T cho biết.

Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: VTC News

Trước đó, tối 4/8 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập bé trai dã man được xác định xảy ra ở khu phố Bình Quới B, P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An). Sau khi đoạn clip được đăng trên mạng xã hội, Công an P.Bình Chuẩn đã vào cuộc, xác minh được Lê Hoài Nam là nhân vật chính trong đoạn clip đánh đập bé trai và yêu cầu về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã sống chung như vợ chồng với chị N.H.T. (tạm trú ở P.Bình Chuẩn) từ năm 2020 và bé trai 5 tuổi là con riêng của chị T. Ngày 2/8, Nam đánh đập bé trai do cháu hay nói dối, đòi đi theo mẹ. Hiện Công an TP.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý Nam theo quy định