Vụ bé trai 5 tuổi bị bạo hành dã man, mẹ ruột cầu xin cho chồng hờ cơ hội sửa sai: 'Anh muốn con tự lập nên đánh đau cho nhớ'

Đời sống 06/08/2021 17:21

Theo lời của mẹ ruột cháu bé, người đàn ông này vì muốn dạy con 'tự lập' nên mới hành động bạo lực như vậy.

Chỉ trong thời gian ngắn sự việc người cha dượng bạo hành bé trai 5 tuổi ở Bình Dương được chia sẻ, hàng nghìn người đều thể hiện sự bức xúc và mong muốn kẻ bạo hành trẻ em sớm bị pháp luật nghiêm trị.

Mới đây, chia sẻ trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, chị Nguyễn Huyền T. (mẹ ruột bé trai, tạm trú tại khu phố Bình Quới B thuộc phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện tại cháu B.N.P.A (5 tuổi) vẫn chơi bình thường, cháu không bị hoảng loạn về tinh thần. Chị T kể, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang dọn dẹp nhà ở trên tầng, còn Lê Hoài Nam (29 tuổi, chồng hờ của chị T) đang tắm cho bé A dưới nhà.

Vụ bé trai 5 tuổi bị bạo hành dã man, mẹ ruột cầu xin cho chồng hờ cơ hội sửa sai: 'Anh muốn con tự lập nên đánh đau cho nhớ' - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai bị cha dượng bạo hành khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip

 "Lúc đó anh Nam đang dạy con tắm đứng vì cháu là con trai, không thể bế ẵm ngửa như các bé gái được. Sau đó, tôi có nghe thấy to tiếng dưới nhà, tôi chạy xuống thì thấy anh Nam đang đánh con, lúc đó tôi cũng nói anh bình tĩnh nhưng anh không nghe, bảo tôi tránh ra để cho anh dạy con. Sự việc xảy ra như này có thể là do anh Nam bị dồn nén bức xúc từ lâu, từ khi mà tôi còn ở với bố đẻ của cháu A và những gì tôi phải chịu đựng 5 năm qua. Không những thế, do cháu A cũng một vài lần nói dối và nói trống không nên anh Nam mới bức xúc như vậy", chị T cho biết.

Cũng theo lời người mẹ, trước khi chị với Nam sống chung với nhau như vợ chồng, Nam đã nhận cháu A làm con nuôi. Mỗi lần đi siêu thị, Nam đều mua đồ chơi hay sách về đọc cho cháu A nghe và được hỗ trợ nhiều trong cách dạy con. Nói về hành động đánh cháu A dã man như đoạn clip nhiều người chia sẻ, chị T cho biết: "Anh Nam nói để anh đánh con một lần thật đau, cho cháu thật nhớ. Muốn làm người đàn ông biết tự lập thì phải dạy cháu từ nhỏ nên anh mới làm thế. Trước đây, anh Nam chỉ phạt cháu nhẹ như bắt đứng úp mặt vào tường hay đánh nhẹ vào tay, vào chân nhưng cháu không thay đổi. Anh Nam nghĩ đến hồi nhỏ từng bị bố anh đánh đòn mạnh nên anh nhớ và tự lập từ nhỏ. Có thể vì muốn áp dụng cách dạy con của bố mẹ mình ngày xưa nên anh Nam mới đánh cháu như vậy". Chị T. mong cơ quan chức năng cho Nam một cơ hội để Nam sửa lỗi.

Vụ bé trai 5 tuổi bị bạo hành dã man, mẹ ruột cầu xin cho chồng hờ cơ hội sửa sai: 'Anh muốn con tự lập nên đánh đau cho nhớ' - Ảnh 2
Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: VTC News

 Trước đó, tối 4/8 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập bé trai dã man được xác định xảy ra ở khu phố Bình Quới B, P.Bình Chuẩn (TP.Thuận An). Sau khi đoạn clip được đăng trên mạng xã hội, Công an P.Bình Chuẩn đã vào cuộc, xác minh được Lê Hoài Nam là nhân vật chính trong đoạn clip đánh đập bé trai và yêu cầu về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã sống chung như vợ chồng với chị N.H.T. (tạm trú ở P.Bình Chuẩn) từ năm 2020 và bé trai 5 tuổi là con riêng của chị T. Ngày 2/8, Nam đánh đập bé trai do cháu hay nói dối, đòi đi theo mẹ. Hiện Công an TP.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý Nam theo quy định

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Nhìn thấy hình ảnh đứa con trai bé bỏng bị bạo hành, người cha lập tức cầu cứu khẩn thiết.

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