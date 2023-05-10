Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 9/5, tại Trường Mầm non Thuận Sơn (tổng số học sinh là 354 cháu) có tổ chức ăn bán trú cho 304 cháu với các món: cơm, thịt lợn kho trứng cút, rau muống xào và canh bí đỏ nấu lạc. Sau khi ăn các cháu đi ngủ trưa và không ghi nhận có biểu hiện bất thường.

Theo thông tin từ Vietnamet, sáng 10/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc xảy ra tại Trường Mầm non Thuận Sơn (xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương).

Đến 18h30 cùng ngày, xuất hiện 1 trường hợp đầu tiên có biểu hiện đau bụng, nôn, được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã Thuận Sơn để sơ cứu.

Trong bữa ăn giữa chiều, nhà trường chia thành 2 nhóm ăn. Nhóm thứ nhất có 37 cháu nhà trẻ (gồm các cháu 2 tuổi) ăn các món: dưa lê và miến nấu thịt lợn băm. Sau khi ăn không ghi nhận các cháu có biểu hiện bất thường. Nhóm thứ hai có 267 cháu mẫu giáo (các cháu từ 3 – 5 tuổi) ăn sữa chua do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến vào lúc 15h30.

Từ đó đến 22h cùng ngày, lần lượt ghi nhận có 76 trường hợp có triệu chứng tương tự và được đưa đến Trạm Y tế xã Thuận Sơn (21 cháu) và Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (55 cháu).

Tại các cơ sở cấp cứu và điều trị, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, được điều trị bằng uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi.

Tới 23h30 ngày 9/5, 21 cháu điều trị tại Trạm y tế sức khỏe ổn định và về nhà. Trong khi đó, 55 cháu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương sức khỏe ổn định và chờ làm thủ tục ra viện vào sáng 10/5.

Người dân nhốn nháo đưa con đến cấp cứu tại Trạm Y tế xã Thuận Sơn - Ảnh: báo Dân Trí

Sáng 10/5, trao đổi với báo Dân trí, bác sỹ chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc trẻ ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn nhập viện cấp cứu vì nghi ngộ độc thực phẩm, đơn vị đã có mặt tại huyện Đô Lương để phối hợp với địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân.

Theo bác sĩ Quy, Trường Mầm non xã Thuận Sơn có lớp ăn bán trú cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Sau khi đi trải nghiệm trồng lúa về, khoảng 15h ngày 9/5, các em lớn hơn được ăn sữa chua; sau đó xuất hiện biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Trong khi đó, các bé 2 tuổi chỉ ăn cơm nên không bị ngộ độc. Trên cơ sở đó, bước đầu lực lượng chức năng nghi nguyên nhân gây ngộ độc có thể là do sữa chua.

"Các cháu nghi bị ngộ độc do uống sữa chua các cô giáo ở trường tự làm, tự ủ. Việc uống sữa chua này đã nhiều lần rồi nhưng giờ mới xảy ra sự việc như thế này", bác sĩ Quy cho biết thêm.