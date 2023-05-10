Vụ 76 học sinh mầm non ở Nghệ An ngộ độc: Trẻ ăn sữa chua do nhà trường tự làm

Đời sống 10/05/2023 12:09

Qua việc lấy mẫu thực phẩm, Chi cục ATVSTP tỉnh Nghệ An nhận định cả 76 trường hợp ngộ độc đều là các cháu mẫu giáo ăn món sữa chua do nhà trường tự ủ vào bữa ăn giữa chiều 9/5.

Theo thông tin từ Vietnamet, sáng 10/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc xảy ra tại Trường Mầm non Thuận Sơn (xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương).

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 9/5, tại Trường Mầm non Thuận Sơn (tổng số học sinh là 354 cháu) có tổ chức ăn bán trú cho 304 cháu với các món: cơm, thịt lợn kho trứng cút, rau muống xào và canh bí đỏ nấu lạc. Sau khi ăn các cháu đi ngủ trưa và không ghi nhận có biểu hiện bất thường.

Trong bữa ăn giữa chiều, nhà trường chia thành 2 nhóm ăn. Nhóm thứ nhất có 37 cháu nhà trẻ (gồm các cháu 2 tuổi) ăn các món: dưa lê và miến nấu thịt lợn băm. Sau khi ăn không ghi nhận các cháu có biểu hiện bất thường. Nhóm thứ hai có 267 cháu mẫu giáo (các cháu từ 3 – 5 tuổi) ăn sữa chua do các cô nuôi của nhà trường tự chế biến vào lúc 15h30. 

Đến 18h30 cùng ngày, xuất hiện 1 trường hợp đầu tiên có biểu hiện đau bụng, nôn, được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã Thuận Sơn để sơ cứu. 

Từ đó đến 22h cùng ngày, lần lượt ghi nhận có 76 trường hợp có triệu chứng tương tự và được đưa đến Trạm Y tế xã Thuận Sơn (21 cháu) và Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (55 cháu). 

Tại các cơ sở cấp cứu và điều trị, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, được điều trị bằng uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi. 

Tới 23h30 ngày 9/5, 21 cháu điều trị tại Trạm y tế sức khỏe ổn định và về nhà. Trong khi đó, 55 cháu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương sức khỏe ổn định và chờ làm thủ tục ra viện vào sáng 10/5.

Vụ 76 học sinh mầm non ở Nghệ An ngộ độc: Trẻ ăn sữa chua do nhà trường tự làm - Ảnh 1
Người dân nhốn nháo đưa con đến cấp cứu tại Trạm Y tế xã Thuận Sơn - Ảnh: báo Dân Trí

Sáng 10/5, trao đổi với báo Dân trí, bác sỹ chuyên khoa II Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc trẻ ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn nhập viện cấp cứu vì nghi ngộ độc thực phẩm, đơn vị đã có mặt tại huyện Đô Lương để phối hợp với địa phương tiến hành điều tra nguyên nhân.

Theo bác sĩ Quy, Trường Mầm non xã Thuận Sơn có lớp ăn bán trú cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Sau khi đi trải nghiệm trồng lúa về, khoảng 15h ngày 9/5, các em lớn hơn được ăn sữa chua; sau đó xuất hiện biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Trong khi đó, các bé 2 tuổi chỉ ăn cơm nên không bị ngộ độc. Trên cơ sở đó, bước đầu lực lượng chức năng nghi nguyên nhân gây ngộ độc có thể là do sữa chua.

"Các cháu nghi bị ngộ độc do uống sữa chua các cô giáo ở trường tự làm, tự ủ. Việc uống sữa chua này đã nhiều lần rồi nhưng giờ mới xảy ra sự việc như thế này", bác sĩ Quy cho biết thêm.

Sức khoẻ hiện tại của 76 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc sữa chua

Sức khoẻ hiện tại của 76 trẻ mầm non nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc sữa chua

Vào ngày 9/5, Trung tâm Y tế huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, có 76 trẻ phải đi cấp cứu, nguyên nhân nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc do sữa chua học sinh ngộ độc sữa chua học sinh ngộ độc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới