Sau khi được hội chẩn đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ Vietnamnet, liên quan tới vụ việc 11 trẻ ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang bị ngộ độc quả hồng châu. Ngày 2/8, bác sĩ Phạm Anh Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, cho biết, bệnh nhi S.T.M (9 tuổi, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn) bị ngộ độc nặng. Dù bé được các y bác sĩ cấp cứu nhưng đã tử vong vào 20h tối ngày 1/8. Ngoài ra, 3 trẻ tình trạng nặng. Sau khi được hội chẩn đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khoa Cấp cứu - Chống độc, khi vào viện, tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhi không quá nặng. Đến ngày 2/8, các bé đã ổn định, dự kiến sẽ được ra viện vào ngày 3/8. Tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang điều trị cho 3 cháu gồm: Giàng Thị Mỷ (12 tuổi, ở thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo); Lầu Mí Nô (7 tuổi, ở thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo) và Sùng Thị Máy (7 tuổi, ở thôn Chua Só, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn). Ông Văn cho hay, hiện bệnh viện đang điều trị cho 2 bệnh nhi còn lại, tình trạng đã ổn định.

11 trẻ bị ngộ độc sau khi ăn quả hồng châu - Ảnh: Sở Y Tế Hà Giang Theo thông tin từ báo Dân Việt, trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 31/7 và 1/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận 11 trẻ, độ tuổi từ 3 -12 tuổi bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Các cháu này ở thôn Chua Só, xã Tả Lủng và thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn. Theo gia đình nạn nhân, vào dịp nghỉ hè, các cháu đi cắt cỏ cho gia súc, rồi rủ nhau hái quả hồng châu ăn. Sau khi ăn các cháu đều có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Được biết, các cháu bị ngộ độc là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã huy động các tổ chức, cá nhân... hỗ trợ thuốc, quần áo, thức ăn và hỗ trợ xe đưa cháu tử vong về quê. Ở huyện Đồng Văn, cây hồng châu thường mọc tại các xã Tả Lủng, Tả Phìn, Lũng Táo, Ma Lé và thị trấn Đồng Văn. Quả hồng châu tròn, to gần bằng quả trứng gà, khi chín quả có màu tím (trông giống nhưng nhỏ hơn quả vú sữa của miền Nam) và thường chín rộ từ tháng 6 - 8. Hồng châu là loại quả rất độc, khi ăn phải sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch dẫn đến tử vong.

11 cháu bé ở Hà Giang bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu do ăn quả hồng châu Sau khi ăn quả hồng châu, các cháu có các triệu chứng: Đau đầu, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa sau đó được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Đồng Văn.

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