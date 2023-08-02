Vụ 11 trẻ ngộ độc do ăn quả hồng châu ở Hà Giang: 1 ca đã tử vong, 3 ca nặng chuyển tuyến trung ương

Đời sống 02/08/2023 18:48

Sau khi được hội chẩn đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ Vietnamnet, liên quan tới vụ việc 11 trẻ ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang bị ngộ độc quả hồng châu. Ngày 2/8, bác sĩ Phạm Anh Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, cho biết, bệnh nhi S.T.M (9 tuổi, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn) bị ngộ độc nặng. Dù bé được các y bác sĩ cấp cứu nhưng đã tử vong vào 20h tối ngày 1/8.  

Ngoài ra, 3 trẻ tình trạng nặng. Sau khi được hội chẩn đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khoa Cấp cứu - Chống độc, khi vào viện, tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhi không quá nặng. Đến ngày 2/8, các bé đã ổn định, dự kiến sẽ được ra viện vào ngày 3/8.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang điều trị cho 3 cháu gồm: Giàng Thị Mỷ (12 tuổi, ở thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo); Lầu Mí Nô (7 tuổi, ở thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo) và Sùng Thị Máy (7 tuổi, ở thôn Chua Só, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn). Ông Văn cho hay, hiện bệnh viện đang điều trị cho 2 bệnh nhi còn lại, tình trạng đã ổn định.

Vụ 11 trẻ ngộ độc do ăn quả hồng châu ở Hà Giang: 1 ca đã tử vong, 3 ca nặng chuyển tuyến trung ương - Ảnh 1
11 trẻ bị ngộ độc sau khi ăn quả hồng châu - Ảnh: Sở Y Tế Hà Giang

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 31/7 và 1/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận 11 trẻ, độ tuổi từ 3 -12 tuổi bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Các cháu này ở thôn Chua Só, xã Tả Lủng và thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn. 

Theo gia đình nạn nhân, vào dịp nghỉ hè, các cháu đi cắt cỏ cho gia súc, rồi rủ nhau hái quả hồng châu ăn. Sau khi ăn các cháu đều có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn.

Được biết, các cháu bị ngộ độc là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã huy động các tổ chức, cá nhân... hỗ trợ thuốc, quần áo, thức ăn và hỗ trợ xe đưa cháu tử vong về quê.

Ở huyện Đồng Văn, cây hồng châu thường mọc tại các xã Tả Lủng, Tả Phìn, Lũng Táo, Ma Lé và thị trấn Đồng Văn. 

Quả hồng châu tròn, to gần bằng quả trứng gà, khi chín quả có màu tím (trông giống nhưng nhỏ hơn quả vú sữa của miền Nam) và thường chín rộ từ tháng 6 - 8. Hồng châu là loại quả rất độc, khi ăn phải sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch dẫn đến tử vong.

11 cháu bé ở Hà Giang bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu do ăn quả hồng châu

11 cháu bé ở Hà Giang bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu do ăn quả hồng châu

Sau khi ăn quả hồng châu, các cháu có các triệu chứng: Đau đầu, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa sau đó được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Đồng Văn.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc do ăn quả hồng tử vong do ăn quả hồng tử vong do ngộ độc

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 45 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 30 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi