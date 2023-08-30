Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023

Đời sống 30/08/2023 10:46

Chung kết “Robotacon WRO 2023” với sự đồng hành của Vinamilk đã tìm ra các nhà vô địch giành tấm vé thẳng tiến tới bảng đấu quốc tế tại Panama.

Sau bao nỗ lực chuẩn bị, vòng chung kết cuộc thi Robotacon WRO 2023 đã diễn ra bùng nổ với màn tranh tài nảy lửa giữa 350 thí sinh thuộc 131 đội thi. Trải qua nhiều giờ đấu trí căng thẳng, 14 đội xuất sắc nhất đã giành được suất đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết lớn nhất thế giới tại Panama vào tháng 11.

Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 1

Trận chung cuộc gay cấn giữa 131 đội thi xuất sắc diễn ra tại Hà Nội

Đồng hành cùng các tuyển thủ nhí chinh phục ước mơ vô địch tại Robotacon WRO 2023, Vinamilk mang tới thông điệp ý nghĩa “Ươm mầm tài trí Việt”. Để các thí sinh thi đấu bứt phá nhất, Vinamilk đã tiếp sức dinh dưỡng cho hơn 1.300 bạn nhỏ từ vòng loại đến chung kết và đặc biệt trao thêm giải thưởng một năm uống sữa cho các đội vô địch mỗi bảng.

Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 2

Các đội vô địch 5 bảng hào hứng nhận giải thưởng “Ươm mầm tài trí Việt” từ Vinamilk

Ở bảng B5, để chuẩn bị cho màn giao tranh trên sa bàn, Quang Minh đã nạp thêm năng lượng từ sữa ngon tinh khiết Vinamilk Green Farm, tiếp sức cho em cùng đồng đội đến từ THCS Hồng Bàng (TP.HCM) chiến thắng thuyết phục ở phần thi đấu robot quần vợt.

Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 3

Nhà vô địch Quang Minh và Hùng Anh thể hiện xuất sắc ở bảng B5

“Uống sữa xong, em thấy tinh phần phấn chấn và tự tin hơn. Tự tin là yếu tố quan trọng nhất trong thi đấu. Sau đó, mới đến độ nhạy bén khi điều khiển robot”, Minh chia sẻ bí kíp chiến thắng.

Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 4

Sữa tươi Vinamilk Green Farm đạt chứng nhận an toàn và tinh khiết từ Mỹ, mang đến dòng sữa chất lượng, ngon thanh cho thí sinh.

Chị Sương, mẹ của Gia Bảo cho biết hè này, con lần đầu gia nhập CLB Robotacon của trường nhưng đã được chọn đi thi, nên chị càng chú trọng dinh dưỡng cho con hơn, đặc biệt là bổ sung những hộp sữa SuSu và sữa Hero chua chua, ngọt ngọt, thơm ngon cho con sau giờ tập luyện căng thẳng. Đến vòng chung kết, bé còn được tiếp sức từ các sản phẩm sữa Vinamilk SuSu thơm ngon quen thuộc, con càng hào hứng và sung sức thi đấu hơn.

Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 5

Sữa Vinamilk SuSu với vị chua chua ngọt ngọt tiếp thêm năng lượng cho các “tuyển thủ nhí”

Nhất bảng B3 với màn robot bốc dỡ hàng, tiếp nhiên liệu và đưa tàu vận tải ra khơi, Đàm Đình Sĩ (THPT Từ Sơn, Bắc Ninh) cho hay em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cải tiến robot trước khi đi Panama. Ngoài ra, Sĩ còn bật mí thêm bí kíp thi đấu kéo dài nhiều tiếng, nạp dinh dưỡng đầy đủ từ sữa tươi Vinamilk 100% để đảm bảo sức khỏe, giữ ý chí luôn hứng khởi và năng nổ.

 Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 6

Thí sinh nạp dinh dưỡng từ sữa tươi Vinamilk 100% thơm ngon trước phần thi.

5 đội vô địch cũng bày tỏ thích thú khi nhận giải thưởng một năm uống sữa tươi Vinamilk 100% và Vinamilk Green Farm, sữa chua uống Vinamilk SuSu và sữa trái cây Vinamilk Hero. Cả 4 sản phẩm không chỉ thơm ngon và bổ dưỡng, mà còn sát cánh bên các em xuyên suốt mùa thi đấu Robotacon đáng nhớ nhất của tuổi học trò.

Đại diện Vinamilk cho hay sẽ tiếp tục đồng hành dinh dưỡng cùng các nhà vô địch vươn cao tranh tài tại bảng đấu thế giới. Với thông điệp “Ươm mầm tài trí Việt”, Vinamilk tin rằng tài trí là nguồn lực quan trọng để quốc gia phát triển thịnh vượng. Và sự thịnh vượng này, đang nằm trong tay của chính các nhà vô địch nhí của nước nhà.

Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 7

Đại diện Vinamilk trao bảng tài trợ 1 tỷ đồng cho ban tổ chức

Ngoài gói tài trợ 1 tỷ đồng, Vinamilk còn tổ chức nhiều hoạt động dùng thử sữa ngon, đố vui có thưởng, chụp ảnh với bò sữa… giúp các thí sinh giải trí, vui đùa và bớt căng thẳng sau mỗi lượt thi đấu căng trí. Cùng với đó là những lời khích lệ từ các siêu anh hùng “cosplay”, cổ vũ các em luôn nỗ lực hết mình vì ước mơ và hoài bão.

Vinamilk tiếp sức nhà vô địch nhí bứt phá tại Robotacon WRO 2023 - Ảnh 8

“Trạm phát sữa ngon” Vinamilk tiếp sức cho các bé 

Chung kết quốc gia vừa khép lại, chung cuộc quốc tế lại sắp mở ra. Cùng chờ đón 14 đội vô địch đại diện cho niềm tự hào Việt Nam, sẽ thi đấu trận lịch sử với hơn 500 đội từ 90 quốc gia tại Panama nhé! 

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