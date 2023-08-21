Đây là hành động nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân cũng như của đội bóng phố Núi đến từ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay trước khi trận đấu với U23 Lào diễn ra, các thành viên, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam đã dành thời gian mặc niệm đến 3 thành viên tử nạn của đội HAGL. Cả đội đã quây thành một vòng tròn ở khu vực cabin kỹ thuật của đội.

Bàn thắng của U23 Việt Nam xuất phát từ 1 tình huống cố định. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Văn Khang sút bóng thẳng về cầu môn, buộc thủ môn Solasak phải ra tay.

Và ngay sau khi ghi bàn mở tỷ số, các cầu thủ U23 Việt Nam đã cùng nhau chắp tay tưởng nhớ 3 thành viên của đội bóng phố núi.

Đinh Xuân Tiến ăn mừng cùng đồng đội - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau đó bóng trở lại với tiền vệ của Viettel do tình huống phá bóng thiếu an toàn của hậu vệ Lào. Ngay lập tức, Văn Khang thực hiện cú trivela kỹ thuật để đưa bóng áp sát khung thành.

Minh Khoa nhanh như chớp băng vào dứt điểm chuẩn xác để mang về bàn thắng cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng duy nhất ở hiệp thi đấu đầu tiên trong trận đấu của U23 Việt Nam trước Lào.

Sang hiệp hai, bất ngờ xảy ra vào phút 52 khi U23 Lào có bàn gỡ hòa 1-1. Trong tình huống này, thủ môn Quan Văn Chuẩn tranh chấp trên không và đẩy bóng ra, nhưng các cầu thủ khác của U23 Việt Nam đứng trong vòng cấm không kịp hỗ trợ và để Thipphachan bên phía U23 Lào dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Trong thời điểm khó khăn, U23 Việt Nam đã kịp thời chứng tỏ năng lực nhỉnh hơn khi khai thác tốt những khoảng trống trong hàng phòng ngự của U23 Lào. Phút 72, Minh Quang có pha cài người rất hợp lý để băng xuống đối mặt thủ môn Thilavong và sau đó là pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 76, cách biệt được nới rộng cho U23 Việt Nam. Ở pha bóng này, Đinh Xuân Tiến chạy chỗ thông minh đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm địa của U23 Lào và tung ra pha dứt điểm tinh tế, không cho thủ môn Thilavong cơ hội cản phá.

Những phút còn lại, U23 Việt Nam chơi lấn lướt và có thêm một bàn thắng do công của Vĩ Hào ở phút bù giờ thứ 3. Với chiến thắng chung cuộc 4-1, U23 Việt Nam có 3 điểm, tạm dẫn đầu bảng C. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Philippines là chắc chắn giữ được ngôi đầu bảng kèm theo tấm vé vào vòng bán kết.

U23 Việt Nam mặc niệm cho các thành viên HAGL qua đời - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTV News, ngày 12/8 vừa qua, vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Ô tô chở 4 thành viên của CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang trên đường di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về Pleiku (Gia Lai) thì gặp nạn, ô tô con bị kẹp giữa đầu của 2 xe tải.

HLV phó của HAGL Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí tử nạn. Tài xế may mắn sống sót.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) gửi thư chia buồn tới HAGL và gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đăng tải: "Xin được dành tấm lòng và những lời cầu nguyện cho những người thiệt mạng, những người chịu ảnh hưởng từ tai nạn thương tâm này cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và cầu thủ của HAGL trong thời điểm khó khăn này".

CLB HAGL cử cán bộ, nhân viên hỗ trợ hậu sự cho gia đình các nạn nhân. Lễ di quan bác sĩ Trọng Trí được tiến hành ngày 14/8. Thi thể HLV Dương Minh Ninh được hỏa táng hôm 16/8. Trong khi đó, Paollo được đưa về Bồ Đào Nha. CLB HAGL hỗ trợ toàn bộ chi phí và thủ tục cho việc hậu sự của cầu thủ này.