CLB HAGL đau xót hé lộ tâm nguyện của tiền đạo Paollo, tâm tư thật giản dị nhưng sao thấy đắng lòng!

Đời sống 15/08/2023 11:03

Theo kế hoạch (nếu không xảy ra vụ tai nạn) thì ngày 15/8 này, tiền đạo Paollo sẽ về nước. Nhưng khi chưa kịp thực hiện lời hứa, Paollo đã tử nạn.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sáng 15/8, ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB HAGL cho biết, CLB đang triển khai các thủ tục để đưa thi hài tiền đạo Paollo Madeira Olivera (SN 1996, quốc tịch Brzail) về Bồ Đào Nha.

“Chúng tôi đã liên lạc với dịch vụ mai táng, vận chuyển người nước ngoài về nước. Sau khi hoàn tất các thủ tục, dự kiến chậm nhất cuối tuần này, thi thể Paollo sẽ được đưa về Bồ Đào Nha”, ông Anh cho biết với báo Giao Thông

Theo ông Tấn Anh việc đưa thi thể tiền đạo Paollo cần nhiều quy trình, thủ tục và rất khó khăn.

CLB HAGL đau xót hé lộ tâm nguyện của tiền đạo Paollo, tâm tư thật giản dị nhưng sao thấy đắng lòng! - Ảnh 1
Di ảnh tiền đạo Paollo Madeira Olivera - Ảnh: Báo Giao Thông

Trong ngày 15/8, CLB sẽ hoàn tất giấy chứng tử cho Paollo Medeira Oliveira, chờ nhận giấy ủy quyền từ mẹ tiền đạo này, tiếp đó liên lạc với đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam để đưa thi thể về nước.

Ông Tấn Anh cũng cho biết, cô Tammy Leigh (SN 1991, quốc tịch Bồ Đào Nha) - vợ của Paollo tiết lộ anh có nguyện vọng định cư ở Bồ Đào Nha.

Giám đốc điều hành CLB HAGL cho hay, CLB cũng đã liên lạc với mẹ của cầu thủ này thông qua người đại diện ở Brazil.

Được biết, bố của Paollo đã mất, chỉ còn mẹ, hiện bà hiện đang điều trị trong một bệnh viện và ủy quyền cho CLB HAGL tiến hành mọi thủ tục đưa thi thể con trai về Bồ Đào Nha.

Hiện tại, linh cữu của tiền đạo Paollo vẫn đang được đặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai (TP Pleiku, Gia Lai).

Ông Nguyễn Tấn Anh tiết lộ, theo kế hoạch (nếu không xảy ra vụ tai nạn) thì ngày 15/8 này, tiền đạo này sẽ về nước.

Theo thông tin từ VTC News, bạn gái Paollo mong muốn đưa anh về Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, do chưa kết hôn, cô không thể đại diện người thân làm các thủ tục theo pháp luật. CLB HAGL liên lạc được với mẹ của bạn gái Paollo để đưa bà sang Việt Nam hỗ trợ hậu sự. Tuy nhiên, do vướng mắc trong thủ tục thị thực, mẹ của bạn gái Paollo cũng không thể sang Việt Nam hôm 14/8 theo kế hoạch.

Trong khi đó, tang lễ của HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đã được cử hành ngày 13/8. Lễ di quan bác sĩ Trọng Trí tiến hành trong hôm nay 14/6. HLV Dương Minh Ninh được hỏa táng vào ngày 16/8.

CLB HAGL đau xót hé lộ tâm nguyện của tiền đạo Paollo, tâm tư thật giản dị nhưng sao thấy đắng lòng! - Ảnh 2
Ông Tấn Anh cho biết, cô Tammy Leigh (SN 1991, quốc tịch Bồ Đào Nha) - vợ của Paollo tiết lộ anh có nguyện vọng định cư ở Bồ Đào Nha - Ảnh: VTC News

Hôm 14/8, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Á (AFC) gửi thư chia buồn tới HAGL và gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đăng tải: "Xin được dành tấm lòng và những lời cầu nguyện cho những người thiệt mạng, những người chịu ảnh hưởng từ tai nạn thương tâm này cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện và cầu thủ của HAGL trong thời điểm khó khăn này".

Vụ tai nạn diễn ra vào chiều 12/8, trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Xe ô tô con chở 4 thành viên CLB HAGL va chạm với xe tải đi cùng chiều. HLV phó của HAGL Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí tử nạn.

 

Mẹ của tiền đạo Paollo không thể sang Việt Nam, ủy quyền cho HAGL lo hậu sự con trai

Mẹ của tiền đạo Paollo không thể sang Việt Nam, ủy quyền cho HAGL lo hậu sự con trai

Theo thông tin mới nhất, mẹ của ngoại binh sinh năm 1996 đang tỏ ra rất sốc và không thể sang Việt Nam nên đã ủy quyền để HAGL đưa thi thể con trai trở về Bồ Đào Nha.

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