Từ chối phỏng vấn theo cách chuyên nghiệp như thế nào?

Ngoài ra, kể cả khi đã vượt qua vòng phỏng vấn, nhà tuyển dụng gọi đi làm nhưng bản thân không thấy mình phù hợp với công việc đó thì cũng cần biết cách từ chối khéo léo sao cho hợp lý nhất, không làm mất lòng nhà tuyển dụng. Dưới đây là những cách từ chối lời mời phỏng vấn, lời mời nhận việc bằng cách viết email một cách chuyên nghiệp nhất.

Có rất nhiều lý do để có thể từ chối lời mời đến buổi phỏng vấn một cách chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Khi nhận được thư mời nhận việc của một đơn vị khác mà đồng thời nhận được lời mời đi phỏng vấn thì cần phải biết cách từ chối khéo léo.

Từ chối đến buổi phỏng vấn sao cho chuyên nghiệp là điều không phải ứng viên nào cũng có thể làm được

Trả lời ngay không kéo dài thời gian chờ đợi

Nhà tuyển dụng không có quá nhiều thời gian để chờ đợi câu trả lời của một ứng viên. Ngoài ra, thời gian họ sắp xếp một buổi phỏng vấn cũng thường kèm theo lịch phỏng vấn của một vài ứng viên khác. Bởi vậy, nếu không muốn đến buổi phỏng vấn, tốt nhất hãy trả lời ngay trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thư mời phỏng vấn để nhà tuyển dụng chủ động sắp xếp thời gian của họ.

Tôn trọng thời gian của nhà tuyển dụng cũng là tôn trọng thời gian của chính mình. Đây là cách thể hiện chuyên nghiệp tạo cho nhà tuyển dụng một ấn tượng tốt đối với ứng viên, dù cho có bị từ chối.

Thời gian là vàng bạc đối với mỗi người, đừng bắt nhà tuyển dụng phải chờ đợi

Viết nội dung Email súc tích, ngắn gọn

Nội dung email từ chối lời mời phỏng vấn không cần quá dài vì bản thân ứng viên chưa tiếp xúc quá nhiều với nhà tuyển dụng. Chỉ cần đưa ra một vài lý do hợp lý, cụ thể và thể hiện thái độ tôn trọng, lịch sự đối với công việc là công ty là đủ.

Không nên nêu lý do quá chi tiết và viết dài dòng vì thực sự ở giai đoạn phỏng vấn, nhà tuyển dụng chưa thực sự quan tâm đến thế. Tuy nhiên, đối với thư mời nhận việc, cần phải có một lý do chi tiết hơn một chút để nhà tuyển dụng thấy được ứng viên thực sự tôn trọng họ và lời từ chối này là bất khả kháng. Từ đó, nhà tuyển dụng có thể tiếp tục dành những cơ hội tiếp ở những lần sau cho ứng viên mà không cần phải xét nét.

Cho rằng công việc rất thú vị đem lại nhiều cơ hội mới

Trước khi kết thúc email, đừng quên cho rằng đây là công việc rất thú vị có thể đem lại nhiều cơ hội mới cho bản thân mình. Bày tỏ lòng biết ơn và sự hứng thú đối với công việc sắp tới là mẹo để nhà tuyển dụng thấy rằng bản thân ứng viên là người lịch sự và mong muốn xin việc là hoàn toàn nghiêm túc.

Bày tỏ sự biết ơn giúp nhà tuyển dụng vui vẻ hơn khi nhận lời từ chối

Bởi vì nhà tuyển dụng sẽ rất mất lòng nếu như ứng viên hời hợt, không coi trọng công việc và công sức mà họ bỏ ra để tuyển dụng. Do đó, thể hiện thái độ biết ơn và khen ngợi về công việc sẽ giúp nhà tuyển dụng vui vẻ chấp nhận lời từ chối hơn.

Hi vọng hợp tác trong lần tới

Từ chối lần này không có nghĩa là đóng hoàn toàn lại cơ hội cho những lần kế tiếp. Bất kể vì công ty này không phù hợp với bản thân hay là vị trí, mức lương này chưa tương xứng với năng lực thì cũng đừng vội cắt đứt mối quan hệ với nhà tuyển dụng.

Giữ mối quan hệ tốt đối với nhà tuyển dụng là cách tạo cơ hội cho bản thân ở tương lai

Biết đâu xây dựng mối quan hệ tốt với nhà tuyển dụng sẽ giúp bản thân nhận được thêm nhiều cơ hội mới thú vị hơn trong tương lai. Trong bất kỳ công việc gì, chủ động tạo mối quan hệ tốt với tất cả mọi người đều chính là tạo cơ hội cho chính bản thân mình. Bởi vậy, khi kết thúc email nên đề cập đến việc hi vọng được giữ mối quan hệ và có thể hợp tác với họ trong lần tới nếu có cơ hội.