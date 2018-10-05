Mặc gì khi đi phỏng vấn để tự tin "bách chiến bách thắng"

Để tự tin và kết quả tốt hơn khi đi phỏng vấn, bạn cần biết cách tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng với một ngoại hình chỉnh chu, phong cách chuyên nghiệp. Những gợi ý mặc gì khi đi phỏng vấn dưới đây có thể giúp bạn!
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Những mẹo hay khi lựa chọn trang phục giúp bạn gái tự tin hơn khi đi phỏng vấn xin việc:
1. Về áo quần
- Cách chọn trang phục
+ Tránh mặc đồ quá ngắn, quá bó sát cơ thể hay hở hang gây phản cảm;
+ Không nên ăn mặc quá giản dị, "quê mùa".
Sẽ không có một nhà tuyển dụng nào cảm thấy ấn tượng với một ứng viên với trang phục quá đơn giản như quần jean áo thun hay trang phục thường mặc ở nhà. Lý do bởi nó không toát lên được vẻ chuyên nghiệp mà họ muốn có, đồng thời nó sẽ khiến người mặc bị "chìm nghỉm"giữa nhiều ứng cử viên sáng giá khác.
+ Tránh chọn trang phục quá cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ hoặc quá đắt tiền. Cái gì “quá” cũng sẽ không tốt trong hoàn cảnh này;
+ Nên ưu tiên lựa chọn những trang phục “vừa phải” theo những tiêu chuẩn sau: Độ ngắn, độ cầu kỳ và sang trọng vừa phải. Trang phục cũng nên vừa túi tiền và phù hợp với phong cách ăn mặc chung của môi trường đang chuẩn bị xin việc;
- Màu sắc của trang phục
Lựa chọn màu sắc của trang phục cũng đóng vai trò rất quan trọng. Những gam màu nên lựa chọn là màu sắc trung tính (đen, trắng, xám) vì sẽ giúp dễ kết hợp với túi xách và giày. Bên cạnh đó đây cũng là những gam màu thể hiện được sự chuyên nghiệp cần thiết và phù hợp với rất nhiều môi trường, hoàn cảnh khác nhau;
+ Nên mặc thử trước trang phục dự định sẽ mặc trong ngày phỏng vấn
Hãy thử mặc trang phục đã chuẩn bị vào ngày hôm trước để phát hiện những vấn đề cần khắc phục và xử lý kịp thời, nếu cần thiết thì nên chuyển sang một bộ đồ khác. Tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy” sẽ gây lúng túng, mất tự tin khi phỏng vấn.
- Lựa chọn phụ kiện kèm theo
+ Chọn chiếc túi xách có kích cỡ vừa phải và màu sắc không quá nổi bật. Ưu tiên chọn giày cao gót mũi nhọn màu đen để thể hiện sự duyên dáng và tác phong chuyên nghiệp;
+ Tránh chọn các loại giày búp xê, xăng đan, thể thao hay các túi xách to. Nên nhớ rằng tính chất đi phỏng vấn xin việc khác với dã ngoại hay trình diễn thời trang. Cần đảm bảo nguyên tắc quan trọng hàng đầu là sự chuyên nghiệp, nghiêm túc;
2. Về mái tóc
Ông bà ta xưa có câu "hàm răng mái tóc là góc con người". Vẻ đẹp của mái tóc ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình. Một mái tóc gọn gàng, lịch sự sẽ mang đến sự tự tin, giúp gương mặt sáng sủa và giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn thiện cảm về bạn;
- Để ghi dấu ấn với nhà tuyển dụng ở lần gặp đầu tiên, cách tốt nhất là mái tóc phải được chải gọn gàng. Với mái tóc quá dài thì nên búi cao lên hoặc buộc đuôi ngựa phía sau.
- Tránh để tóc dài chạm mắt hay che mất một phần gương mặt khiến khuôn mặt kém sáng sủa, thiếu tự tin;
- Nếu sở hữu mái tóc ngắn ngang vai thì bạn hãy kẹp nữa tóc hoặc vuốt hẳn ra sau thật gọn gàng;
- Tránh xịt gôm lên tóc để tạo kiểu tóc bởi khiến bạn trông bị cứng và cầu kì không cần thiết với công việc văn phòng.
- Nên tránh dùng quá nhiều kẹp gim hay bờm tóc, băng đô điệu đà
3. Về cách trang điểm
Biết cách trang điểm một chút sẽ giúp nét mặt thêm tươi sáng, rạng rỡ và tự tin hơn khi xin việc. Do đó, ngay từ tối hôm trước hãy đắp mặt nạ chăm sóc da thay vì lo lắng và loay hoay chuẩn bị mọi thứ. Nên đi ngủ sớm để có một giấc ngủ sâu và thật tươi tỉnh, minh mẫn trong ngày hôm sau;
Một vài lưu ý:
- Không nên để mặt mộc để đi phỏng vấn
- Trang điểm nhẹ nhàng với các gam màu nhạt như màu be, hồng nhạt để thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp của mình;
- Dùng mỹ phẩm kiềm dầu và mang theo giấy thấm dầu nếu da mặt bị dầu nhờn.
- Chỉ cần đánh một lớp kem nền dưỡng trắng che khuyết điểm là đủ thu hút. Còn nếu da bị mụn thì chỉ cần một chút kem che khuyết điểm là phù hợp. Với làn da không đều màu, bị loang lổ thì nên dùng phấn bột rồi vỗ đều trên mặt.
- Chỉ nên đánh phấn má hồng phớt nhẹ để tăng thêm vẻ hồng hào của gương mặt;
- Dùng son môi màu nhẹ nhàng hoặc hợp với tông màu da. Tránh dùng son bóng hay son có ánh nhũ;
- Với đôi mắt, chỉ nên kẻ một viền đen nhẹ nhàng, không nên đánh phấn mắt;
- Giữ cho hàm răng trắng bóng với và luôn mỉm cười thân thiện. Nụ cười nhẹ nhàng, tươi tắn để tạo điểm nhấn giúp ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng
4. Về móng tay
Hãy đảm bảo móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh thể hiện rõ sự "vệ sinh" của cơ thể nó còn thể hiện sự năng động và sẵn sàng làm việc.
Tránh sơn móng tay khi phỏng vấn xin việc. Hoặc nếu có chỉ nên sơn móng với màu trung tính như màu be hoặc hồng nhạt.
Trên đây là một số mẹo hay bạn gái có thể tham khảo khi thắc mắc mặc gì đi phỏng vấn để tự tin, bắt mắt và chuyên nghiệp hơn. Chúc bạn có buổi phỏng vấn thành công và tìm được công việc như ý muốn!