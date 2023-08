Vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba giao với đường Trần Hưng Đạo (ngã 3 Cây Lơn, phường Đông Hoà, TP Dĩ An), thuộc quốc lộ 1K hướng từ TP.HCM đi TP. Biên Hoà.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, sáng 1/8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container xảy ra trên quốc lộ 1K làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, hơn 23 giờ khuya 31/7, anh C.Q.B (23 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển xe máy biển số 86B7-349.66 trên quốc lộ 1K hướng từ TPHCM đi TP Biên Hoà.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Khi đến ngã ba giao với đường Trần Hưng Đạo (ngã 3 Cây Lơn, phường Đông Hoà, TP Dĩ An) thì xe máy tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước đang rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, cú tông mạnh làm nạn nhân ngã xuống đường nằm bất động. Ngay sau đó các nhân viên y tế đến hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Nhận tin báo, công an TP Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nhóm bạn của nạn nhân cho hay, nam sinh vừa học tại trường Cao đẳng nghề Đồng An vừa đi àm thêm.

