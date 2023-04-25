Trong lúc đang thi công nhà, chiếc xe bơm bê tông bị lún trụ khiến cần bơm bị nghiêng, va đập khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, ông Nguyễn Minh Vỵ - Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 25/4, xe đổ bê tông cùng một nhóm công nhân đang thi công đổ bê tông trần tầng mái cho một hộ gia đình tại thôn Làng Ngùi, bất ngờ cần bơm đổ gập xuống mái nhà.

Cần bơm va đập mạnh vào đầu anh T.V.T. (38 tuổi, trú thị trấn Nghèn, Can Lộc) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Một công nhân khác đứng gần đó cũng bị chiếc cần bơm bê tông va phải nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Còn thi thể anh T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo nguồn tin từ VTC News, tại hiện trường, xe bơm bê tông thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải đậu ở ngoài đường, cabin bị ngẩng lên cao. Vòi bơm bê tông dài hơn 30 m bị nghiêng do một trụ chịu lực bị lún xuống đất.

Tại hiện trường, xe bơm bê tông thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải đậu ở ngoài đường, cabin bị ngẩng lên cao - Ảnh: VTC News

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vẫn chưa nhận được đơn rút kháng cáo của 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang Vào chiều ngày 24/4, Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM chưa nhận được đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-xe-bom-be-tong-bi-lat-khien-mot-nguoi-tu-vong-tai-cho-576282.html