Vẫn chưa nhận được đơn rút kháng cáo của 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Vào chiều ngày 24/4, Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM chưa nhận được đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều ngày 24/4, trước thông tin bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) rút đơn kháng cáo trước ngày xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM vẫn chưa nhận được đơn này. Tương tự, lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho biết cũng chưa nhận được thông tin về đơn xin rút kháng cáo này.

Theo dự kiến, ngày 28/4, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị xác định Thái đồng phạm với Trang về tội "giết người". Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái ở phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo nguồn tin từ VNExpress, vàongày 24/4, Trại giam T30 Chí Hoà cho biết đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, về tội Giết người; Hành hạ người khác đang được chuyển cho TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Quyết định này của Trang được đưa ra trước phiên phúc thẩm (28/4) vài ngày. Lý do bị cáo rút kháng cáo chưa được luật sư, trại giam công bố. Trong khi đó, phía tòa phúc thẩm cho biết đã được trại giam thông báo về việc Trang rút kháng cáo, còn văn bản "phải 2-3 ngày mới nhận được". Bị cáo Trang trong lần ra tòa hồi tháng 11 năm ngoái - Ảnh: VNExpress Trước đó, giữa tháng 12/2022, sau khi bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức án trên là "quá nặng" so với hành vi phạm tội của mình. Theo quy định, nếu bị cáo rút kháng cáo, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Trang. HĐXX sẽ xem xét kháng cáo của luật sư bảo vệ cho gia đình bé Vân An - đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé Vân An) phạm tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang. HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi của Trang là quá tàn ác đối với người lệ thuộc mình, mất nhân tính, thực hiện vì động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em... nên tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người; 3 năm tù về tội Hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nóng: 'Dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 'dì ghẻ' trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. tử vong bất ngờ xin rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình.

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