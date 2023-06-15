Thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái 6 tuổi nhiều lần, người đàn ông ở Tây Ninh bị bắt giữ

Đời sống 15/06/2023 12:01

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Thái Đình Phục (SN 1989, ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ về hành vi sai trái.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 14/6, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Thái Đình Phục (34 tuổi, ngụ ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, cháu N. (SN 2017) là cháu họ của Phục. Do có mối quan hệ họ hàng nên Phục thường xuyên đến gia đình cháu N. chơi. Lợi dụng sự sơ hở của gia đình cháu N., Phục đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. nhiều lần. Đến ngày 13/6, gia đình cháu N. phát hiện sự việc trên và tố cáo hành vi đồi bại của Phục đến cơ quan công an.

Thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái 6 tuổi nhiều lần, người đàn ông ở Tây Ninh bị bắt giữ - Ảnh 1
Đối tượng Thái Đình Phục - Ảnh: Báo Dân Việt

Qua truy xét, Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ Phục về hành vi trên.

Liên quan đến hành vi hiếp dâm trẻ em, gần đây, tại Quảng Ngãi cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đang tiếp tục làm rõ điều tra vụ hiếp dâm xảy ra tại huyện Trà Bồng.

Trước đó, chiều 5/6, Trực ban Công an huyện Trà Bồng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm trẻ em. Qua xác minh, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi là Phạm Đức Nhật (29 tuổi, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bồng).

Thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái 6 tuổi nhiều lần, người đàn ông ở Tây Ninh bị bắt giữ - Ảnh 2
Nghi phạm Phạm Đức Nhật tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Làm việc với công an, Nhật khai nhận vào trưa 5-6, Nhật đến nhà bà ngoại cháu Q. ở huyện Trà Bồng ăn giỗ. Lợi dụng cháu Q. (sinh năm 2013, quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang chơi phía sau nhà một mình, Nhật cho cháu 50.000 đồng rồi dụ dỗ, đưa cháu lên khu mồ mả phía sau nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Nhật đe doạ cháu Q. không được kể sự việc cho ai biết. Cháu Q. chạy về nhà bà ngoại trong trạng thái hoảng loạn, lo sợ, khóc mất kiểm soát và kể lại sự việc cho người nhà biết.

Làm việc với cơ quan công an, Nhật còn thừa nhận trước đó đã một lần dở trò đồi bại với cháu Q.. Sau khi bắt giữ, Công an huyện Trà Bồng đã bàn giao Nhật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

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