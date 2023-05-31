Phẫn nộ: Người đàn ông 36 tuổi nhiều lần cưỡng hiếp 3 bé gái tại nhà nghỉ

Đời sống 31/05/2023 18:55

Một người đàn ông 36 tuổi ở Đồng Nai đã thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô nhiều lần với ba bé gái dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 31/5, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố ra trước TAND cùng cấp đối với Nguyễn Duy Linh (36 tuổi, cựu công an xã Phú Tân, huyện Định Quán) về các tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, đầu tháng 3/2022, cháu H.N. (15 tuổi), V.A. (14 tuổi) và cháu H.B. (13 tuổi, đều cư trú tại xã Phú Tân) đến Công an xã Phú Tân để trình báo về việc bị một tài khoản Facebook đe dọa tung các hình ảnh, video nhạy cảm, của các cháu lên mạng xã hội.

Sau khi được phân công giải quyết vụ việc, Linh nhiều lần gặp các cháu gái giải quyết vụ việc rồi dụ dỗ hiếp dâm và dâm ô nhiều lần tại trụ sở Công an xã Phú Tân và một số nhà nghỉ trên địa bàn huyện Định Quán, huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Phẫn nộ: Người đàn ông 36 tuổi nhiều lần cưỡng hiếp 3 bé gái tại nhà nghỉ - Ảnh 1
Từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Linh đã sáu lần gọi các cháu gái đến trụ sở Công an xã rồi đưa vào phòng ngủ phía sau phòng làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Linh đã sáu lần gọi các cháu gái đến trụ sở Công an xã rồi đưa vào phòng ngủ phía sau phòng làm việc. Tại đây Linh đã yêu cầu các cháu cởi quần áo rồi thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô. Cũng trong thời gian này Linh còn bốn lần gọi điện cho ba cháu gái rồi chở đến những nhà nghỉ trên địa bàn huyện Định Quán, huyện Tân Phú thực hiện hành vi đồi bại.

Đặc biệt trong có lần Linh thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô với hai cháu gái cùng lúc, có lần còn dùng điện thoại quay clip. Đến ngày 15/5, sau khi phát hiện con mình bị xâm hại tình dục, người thân của những bé gái đã trình báo sự việc cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán. Một ngày sau, Nguyễn Duy Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bị can Linh không thừa nhận quan hệ mà chỉ thừa nhận dâm ô.

Cáo trạng VKSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc, bị can Linh đã có hành vi 3 lần dâm ô đối với cháu H.N., 5 lần hiếp dâm cháu N.A. và 4 lần hiếp dâm cháu H.B.. Về dân sự, gia đình bị can Nguyễn Duy Linh đã bồi thường số tiền mỗi gia đình bị hại là 20 triệu đồng. Đại diện hợp pháp của 3 cháu không yêu cầu gì khác và làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can Linh.

Cũng liên quan đến chuyện cựu cán bộ công an thực hiện hành vi dâm ô bé gái, tại Thái Bình cũng từng xảy ra 1 vụ việc tương tự. Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, HĐXX Tòa án nhân dân TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình sau khi nghị án đã tuyên phạt cựu phó trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình 3 năm tù giam do dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi trong một khách sạn.

Phẫn nộ: Người đàn ông 36 tuổi nhiều lần cưỡng hiếp 3 bé gái tại nhà nghỉ - Ảnh 2
An ninh tại phiên tòa ở Thái Bình được thắt chặt, hạn chế người vào - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Chiều 19/4/2019, sau một ngày xét xử kín, hội đồng xét xử TAND TP. Thái Bình đã tuyên án 4 bị cáo có hành vi dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi về các tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, bị cáo Phạm Văn Lam (46 tuổi, cựu phó Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) lãnh mức án 3 năm tù giam. Các bị cáo khác gồm: Phạm Như Hiển (45 tuổi) lãnh 5 năm tù giam, Phạm Đức Việt (45 tuổi) lãnh 2 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Từ Minh Tuyên (47 tuổi) lãnh 2 năm tù. Ngoài ra, cả 4 bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 70 triệu đồng. 

Trước khi HĐXX tuyên án, lực lượng cảnh sát ngăn không để người dân và phóng viên sử dụng mọi thiết bị quay phim, chụp hình và không cho tiếp cận HĐXX. Trong vụ án này, HĐXX nhận định bị cáo Phạm Như Hiển có vai trò chủ đạo, dẫn đầu nên đưa ra mức án nặng nhất đối với Hiển.

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Lợi dụng việc quen biết qua mạng, đối tượng này đã cho cô gái uống thuốc mê rồi thực hiện các hành vi đồi bại. Không chỉ vậy, hắn còn thực hiện việc trên với 2 nạn nhân khác.

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