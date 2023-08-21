Thông tin mới vụ nữ sinh bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad: Thầy giáo hướng dẫn bị cảnh cáo, hiệu trưởng trường Gia Định đang bị xem xét kiểm điểm

Đời sống 21/08/2023 16:15

Liên quan đến vụ gian lận tại cuộc thi Genius Olympiad 2023, Sở GDĐT TP.HCM ngày 21/8 đã có thêm thông tin mới.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GDĐT TP.HCM, cho biết ngày 19/7, Sở GDĐT TP.HCM ban hành công văn số 3850/SGDĐT-TCCB đề nghị Hiệu trưởng trường THPT Gia Định thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong công tác quản lý đơn vị.

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: "Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật". 

Thông tin mới vụ nữ sinh bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad: Thầy giáo hướng dẫn bị cảnh cáo, hiệu trưởng trường Gia Định đang bị xem xét kiểm điểm - Ảnh 1
Trường THPT Gia Định đã xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo với thầy giáo trong vụ gian lận tại cuộc thi Genius Olympiad - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngày 24/7, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định đã ban hành quyết định số 183/QĐ-THPTGĐ về kỷ luật viên chức, hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Trung, giáo viên trường THPT Gia Định. Quyết định có hiệu lực 12 tháng.

Ông Minh cho biết thêm, hiện Sở GDĐT TP.HCM đang xem xét tổ chức kiểm điểm đối với Hiệu trưởng trường THPT Gia Định.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 6/7, tài khoản Facebook có tên M.C (cựu học sinh Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, TP.HCM), chia sẻ, tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 diễn ra tại Mỹ. Nữ sinh M.C tố bị "đánh cắp" đề án viết trong cuộc thi này.

Sáng 11/7, M.C chia sẻ đã nhận được mail thông báo của BTC cuộc thi Genius Olympiad diễn ra tại Mỹ tháng 6 vừa qua. 

Thông tin mới vụ nữ sinh bị 'đánh cắp' bài thi ở Genius Olympiad: Thầy giáo hướng dẫn bị cảnh cáo, hiệu trưởng trường Gia Định đang bị xem xét kiểm điểm - Ảnh 2
Bài chia sẻ của M.C sáng 11/7 trên facebook - Ảnh: VTC News

Trong email, BTC khẳng định đề án của Q.U (học sinh Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh), có 86% điểm tương đồng với đề án gốc của M.C và một số câu giống hoàn toàn hoặc rất giống chỉ khác nhau ở cách sắp xếp câu từ. 

"Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. Chúng tôi cũng đã kiểm tra cả hai tác phẩm và xác định cả hai đều là do người viết chứ không phải là sản phẩm từ AI", đại diện ban tổ chức viết trong email.

Từ đó, BTC quyết định thu hồi giải thưởng liên quan đến vụ việc này nhằm "duy trì uy tín và sự công bằng của Genius Olympiad".

BTC Genius Olympiad tuyên bố sẽ không cho phép thầy T. (thầy giáo hướng dẫn cả M.C và Q.U) trong vai trò người giám sát gửi bất kỳ dự án nào cho kỳ thi Genius Olympiad 2024 sắp tới. Đồng thời khẳng định sẽ thay đổi lại một số phương thức tổ chức cuộc thi trong thời gian tới hòng ngăn chặn các hành vi gian lận.

 

TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86%

TP.HCM: Gửi bài dự thi Genius Olympiad, nam sinh và thầy giáo hướng dẫn bị tố 'ăn cắp chất xám', giống nguyên mẫu đến 86%

Lý Khánh Mai Chi, nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM trong vụ tố bị đánh cắp bài thi rồi nhận giải, cho biết đã nhận được thư từ ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad 2023 (địa chỉ info@geniusolympiad.org).

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Từ khóa:   Genius Olympiad Genius Olympiad 2023 đánh cắp bài thi

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