Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++

Đời sống 24/03/2016 14:50

Từ ngày 25/03 – 03/04/2016, Chương trình Mid Season Sale ưu đãi đến 40%++ tất cả sản phẩm tại hệ thống cửa hàng Vascara trên toàn quốc.

Nếu là một tín đồ mua sắm, bạn chắc chắn không thể bỏ qua chương trình Sale hấp dẫn nhất trong năm của thương hiệu Vascara – Mid Season Sale. Chương trình với những ưu đãi lên đến 40%++ tất cả sản phẩm  và nhiều khuyến mãi đặc biệt khác dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng Vascara toàn quốc trong thời gian 25/03 – 03/04/2016.

Tại Vascara bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình những đôi giày, túi xách, phụ kiện yêu thích với mức ưu đãi không thể hấp dẫn hơn.  Điểm qua những Hot items của chương trình Mid Season Sale và sẵn sàng mua sắm ngay các bạn nhé.

Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++ - Ảnh 1
Giày bít mũi nhọn với phom dáng trẻ trung thanh lịch sẽ dễ dàng phối với bất kỳ trang phục nào.
Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++ - Ảnh 2
Ví cầm tay dáng bao thư cổ điển luôn là items làm xiêu lòng các quý cô sành điệu.
Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++ - Ảnh 3
Bộ đôi giày túi xách cùng tông màu sẽ biến bạn thành cô nàng công sở thanh lịch, thời trang.
Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++ - Ảnh 4
Chút phá cách trẻ trung cùng balo thời trang và giày mọi xinh xắn
Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++ - Ảnh 5
Chuẩn bị cho hè rực rỡ với dép kẹp phối 3 màu nổi bật.
Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++ - Ảnh 6
Giày Slingback gót vuông điệu đà, mỗi cô nàng đều cần phải có trong bộ sưu tập giày của mình.

Tất cả những sản phẩm trên đang được giảm giá từ 5% đến hơn 40% tại hệ thống cửa hàng Vascara toàn quốc.

Chưa hết, khi đến mua hàng tại Vascara bạn sẽ được tham gia chụp hình với biểu tượng thời trang Vascaraholic. Hãy đến Vascara và thõa mãn niềm vui mua sắm của mình bạn nhé!

Chương trình chỉ diễn ra trong 10 ngày từ 25/03/2016 – 03/04/2016 thôi.

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập:

Website: http://www.vascara.com/

Facebook: https://www.facebook.com/vascara/

Danh sách các cửa hàng Vascara

189A Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM

Parkson SaiGon Tourist - 35 Bis 45 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM

Parkson Cantavil - Đường Song Hành, P.An Phú, Q.2, TP. HCM

375 - 377 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM

478 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, TP.HCM

530 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM

58 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM

Parkson Hùng Vương - 126 Hùng Vương, Q.5, TP. HCM

419 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM

161 Hậu Giang, P.5, Q.6, TP.HCM

Cresscent Mall - 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

301 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

81 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM

513 - 515 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

112 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11, TP.HCM

Parkson Flemington - 182 Lê Đại Hành , Q.11, TP. HCM

286 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM

58 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

235 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

75-77 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM

Parkson C.T plaza - 60A Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP. HCM

01 Quang Trung, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM

497 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM

837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM

521 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM

116-118 Phan Đình Phùng, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

71 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. HCM

Aeon mall - 30 Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP. HCM

713 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

144 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM

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248 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

41 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội

108 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội

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