Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++

Nếu là một tín đồ mua sắm, bạn chắc chắn không thể bỏ qua chương trình Sale hấp dẫn nhất trong năm của thương hiệu Vascara – Mid Season Sale. Chương trình với những ưu đãi lên đến 40%++ tất cả sản phẩm và nhiều khuyến mãi đặc biệt khác dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng Vascara toàn quốc trong thời gian 25/03 – 03/04/2016.

Tại Vascara bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình những đôi giày, túi xách, phụ kiện yêu thích với mức ưu đãi không thể hấp dẫn hơn. Điểm qua những Hot items của chương trình Mid Season Sale và sẵn sàng mua sắm ngay các bạn nhé.