Thỏa sức mua sắm tại Vascara với ưu đãi lên đến 40%++

Từ ngày 25/03 – 03/04/2016, Chương trình Mid Season Sale ưu đãi đến 40%++ tất cả sản phẩm tại hệ thống cửa hàng Vascara trên toàn quốc.
Nếu là một tín đồ mua sắm, bạn chắc chắn không thể bỏ qua chương trình Sale hấp dẫn nhất trong năm của thương hiệu Vascara – Mid Season Sale. Chương trình với những ưu đãi lên đến 40%++ tất cả sản phẩm và nhiều khuyến mãi đặc biệt khác dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống cửa hàng Vascara toàn quốc trong thời gian 25/03 – 03/04/2016.
Tại Vascara bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình những đôi giày, túi xách, phụ kiện yêu thích với mức ưu đãi không thể hấp dẫn hơn. Điểm qua những Hot items của chương trình Mid Season Sale và sẵn sàng mua sắm ngay các bạn nhé.
Tất cả những sản phẩm trên đang được giảm giá từ 5% đến hơn 40% tại hệ thống cửa hàng Vascara toàn quốc.
Chưa hết, khi đến mua hàng tại Vascara bạn sẽ được tham gia chụp hình với biểu tượng thời trang Vascaraholic. Hãy đến Vascara và thõa mãn niềm vui mua sắm của mình bạn nhé!
Chương trình chỉ diễn ra trong 10 ngày từ 25/03/2016 – 03/04/2016 thôi.
Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập:
Website: http://www.vascara.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vascara/
Danh sách các cửa hàng Vascara
189A Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Parkson SaiGon Tourist - 35 Bis 45 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. HCM
Parkson Cantavil - Đường Song Hành, P.An Phú, Q.2, TP. HCM
375 - 377 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TP.HCM
478 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, TP.HCM
530 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM
58 Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, TP.HCM
Parkson Hùng Vương - 126 Hùng Vương, Q.5, TP. HCM
419 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
161 Hậu Giang, P.5, Q.6, TP.HCM
Cresscent Mall - 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
301 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM
81 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM
513 - 515 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM
112 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11, TP.HCM
Parkson Flemington - 182 Lê Đại Hành , Q.11, TP. HCM
286 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM
58 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
235 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
75-77 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM
Parkson C.T plaza - 60A Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP. HCM
01 Quang Trung, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
497 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM
837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM
521 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
116-118 Phan Đình Phùng, P. 2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
71 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. HCM
Aeon mall - 30 Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP. HCM
713 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM
144 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh 2, Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM
HÀ NỘI
43 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
248 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
41 Chùa Bộc, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
108 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội
Vincom Royal City, 72 Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Hà Nội
449 Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
1040 Trần Hưng Đạo, P. Phúc Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình
TỈNH THÀNH KHÁC
152 Ba Cu, P.3, TP.Vũng Tàu
181 Phạm Văn Thuận, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa
105 Đường 30/04, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa
472 Khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành
156 Yersin, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một
41/2 Truông Tre, Dĩ An
133 Thủ Khoa Huân, P.Phú Thủy, Tp. Phan Thiết
341 Cách Mạng Tháng 8, P.3, TP.Tây Ninh
12 Ngô Quyền. Phường Thắng Lợi. TP. Buôn Mê Thuột
29 Lý Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, TP.Nha Trang
161 Phan Bội Châu, P. Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn
154 Hùng Vương, Q.Phú Nhuận, TP.Huế
Số 01 Mẹ Suốt, TP.Đồng Hới, Quảng Bình.
268 Nguyễn Văn Cừ, Tp.Vinh, Nghệ An
57 Lê Thái Tổ, P.2, TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Sense City , 01 Hoà Bình , P.Tân An , Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Cần Thơ
77 Nguyễn Trãi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Cần Thơ
23 Hai Bà Trưng, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
8 Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang
Sense City Bến Tre - Số 26A Trần Quốc Tuấn, P.g 4, TP. Bến Tre, Bến Tre
410 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang
65 Trần Hưng Đạo, P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau