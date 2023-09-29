Tết Trung thu 2023 đi chơi đâu ở TP.HCM vừa miễn phí, vừa chụp ảnh cực chill

Nếu bạn đang sống ở TP.HCM và chưa biết tối nay (15/8 âm lịch) đi đâu để tận hưởng đêm Trung thu bên người thân và bạn bè thì tham khảo ngay danh sách dưới đây nhé!
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Tết Trung thu là một dịp vô cùng ý nghĩa để mọi người cùng tụ tập quây quần nhau cùng nhâm nhi các loại bánh trung thu ngon lành cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị trong cuộc sống. Vì vậy, mọi khoảnh khắc được ghi lại đều quan trọng. Nếu bạn chưa biết đi đâu cùng với những người yêu thương vào dịp Trung thu này thì có thể ghé qua một trong những địa điểm hot dưới đây nhé.
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học
Từ lâu, khu phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) đã là điểm đến quen thuộc với dân Sài thành mỗi dịp Tết Trung thu. Đây được xem là trung tâm bán lồng đèn lớn nhất TP.HCM bởi sự tập trung người Hoa.
Hàng nghìn chiếc lồng đèn muôn màu sáng lấp lánh khiến Lương Nhữ Học thành con phố "không ngủ". Hàng năm gần đến dịp trăng tròn tháng 8, khu phố này đón một lượng lớn các bạn trẻ đổ xô đến vui chơi, tham quan, chụp hình "sống ảo".
Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Danh sách những địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn không thể thiếu phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vào dịp Trung thu, khu vực này càng trở nên rộn rã và lộng lẫy hơn bao giờ hết với những dải lồng đèn được trang trí dọc khắp con đường.
Bên cạnh đó, tiếng nhạc rộn rã từ các ban nhạc đường phố, hay sự thú vị của những quầy bán đồ chơi với đủ loại vòng tay phát sáng, con quay... càng làm khu phố trở nên hấp dẫn du khách khiến mọi người đổ đến rất thông, khu phố thêm phần vui tươi, náo nhiệt.
Cầu Ánh Sao - hồ Bán Nguyệt
Nếu bạn đang đau đầu tìm kiếm một địa điểm chơi Trung thu ở Sài Gòn vừa đẹp vừa đỡ ồn ào, đông đúc thì cầu Ánh Sao là một gợi ý đáng xem xét. Tọa lạc tại quận 7 yên tĩnh, cầu Ánh Sao có không gian thoáng đãng, cảnh đèn đêm phản chiếu lên lòng hồ Bán Nguyệt rất lãng mạn. Vì lẽ đó mà nơi đây thu hút nhiều cặp đôi đến ngắm cảnh, đi dạo.
Công viên Lê Thị Riêng
Công viên có khuôn viên rộng lớn cùng với những tán cây xanh bao phủ mát mẻ, khiến nơi đây trở thành địa điểm yêu thích cho những cặp đôi thích đi dạo, các gia đình có trẻ nhỏ muốn rước đèn, thả hoa đăng và chụp những bức ảnh đẹp lung linh tuyệt đẹp với ánh hoa đăng sáng bừng cả hồ nước.
Chỉ với 10.000 – 25.000đ, bạn có thể sở hữu ngay một chiếc đèn hoa đăng lung linh với kiểu dáng xinh xắn. Những chiếc hoa đăng được thả xuống hồ với ý nghĩa cầu chúc cho gia đình luôn khỏe mạnh và tưởng niệm về những người đã khuất. Vì vậy, đừng bỏ qua lễ hội trung thu thú vị và độc đáo này nhé!
Đầm Sen - Suối Tiên
Vào những ngày lễ hội trăng rằm, cả hai khu công viên văn hóa này đều trở nên rộn ràng, đông đúc; khắp nơi đều được trang hoàng lồng đèn rực rỡ và tổ chức nhiều hoạt động thú vị thu hút các em nhỏ.
Các bé có thể xem diễu hành, chụp ảnh, rước đèn, phá cỗ và nhận quà khi tham gia các trò chơi sôi nổi tại đây.
Với những địa điểm vui chơi trung thu độc lạ ở Sài Gòn trên sẽ giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi chơi cùng gia đình vào dịp trung thu sắp tới. Chúc tất cả các bạn sẽ có được những khoảng thời gian đẹp nhất với những người mình thương yêu trong mùa Trung thu này.