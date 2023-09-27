Những lễ hội rước đèn Trung thu hoành tráng nhất Việt Nam, có nơi sở hữu những chiếc đèn lồng khổng lồ có 1-0-2

Trong những ngày này, khắp các vùng miền của đất nước, từ thành phố đến vùng quê, sẽ tổ chức những lễ hội sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Rước đèn Trung Thu là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, diễn ra vào đêm Rằm tháng 8 âm lịch. Vào dịp tết Trung Thu, người lớn bày cỗ cho trẻ em để mừng trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn để treo trong nhà và để các con rước đèn.

“Rước đèn ông sao” là một nghi thức rất độc đáo và không thể thiếu mỗi năm trong Tết Trung thu của người dân xã Đông Hoàng (Thái Bình). Có thể ví như một “góc quê” mà người dân địa phương ở đây còn lưu giữ được mang đặc thù của không khí rằm Trung thu vùng nông thôn. Là đêm hội đặc sắc nên đêm rước đèn ông sao ở Đông Hoàng thu hút rất đông người dân các xã xung quanh và khu vực thành phố Thái Bình đến tham gia.

Trước Đêm hội rước đèn Trung thu vài tháng, không khí đón Trung thu ở xã Đông Hoàng đã rất náo nức bởi các hoạt động chuẩn bị, đặc biệt là làm đèn ông sao để tham gia đêm hội rước đèn. Vì là hoạt động văn hóa truyền thống, ý nghĩa, khơi gợi tuổi thơ nên không chỉ các em thiếu niên, nhi đồng, nhiều bậc phụ huynh, nhiều người dân xa quê mỗi dịp Trung thu đều dành thời gian và đầu tư kinh phí ủng hộ địa phương tổ chức Tết Trung thu, giúp con em làm trại và làm những mô hình đèn ông sao ý nghĩa trị giá nhiều triệu đồng.

Hầu hết gia đình nào ở đây cũng làm đèn ông sao cho con cháu trong nhà mỗi dịp Tết Trung thu. Những chiếc đèn ông sao ở đây đều được người dân làm thủ công bằng chất liệu có sẵn ở nông thôn: tre, nứa, dán giấy... Đèn thắp sáng của ông sao được dùng bằng dầu đựng trong lọ mực cửu long rồi tạo bấc, buộc chặt vào thanh đỡ bên trong, bốn xung quanh cạnh đều dán giấy kín chỉ để hở một cạnh. Ngày nay hòa nhập với xu thế người ta dùng Pin, bóng neon, led… nên ánh sáng đem lại cũng rực rỡ phong phú hơn trước rất nhiều.

Từ chập tối ngày 13/8 âm lịch, để chuẩn bị cho Đêm hội rước đèn Trung thu, các thôn tập trung các em thiếu nhi cầm đèn ông sao đủ các loại thắp sáng để chuẩn bị bắt đầu diễu hành về sân vận động trung tâm. Sau nghi thức khai mạc “đêm hội rước đèn” các chi đội lại bắt đầu nối đuôi nhau xếp thành hai hàng tỏa về các ngả đường quanh làng. Các đoàn xếp thứ tự thành hàng dài hơn 1km và rước vòng quanh xã với đoạn đường khoảng 5km. Tham gia cùng đoàn rước đèn còn có các đội múa lân, múa sư tử và đội trống ếch, tạo khí thế tưng bừng, rộn ràng.

“Rước đèn ông sao” là một nghi thức rất độc đáo và không thể thiếu mỗi năm trong Tết Trung thu của người dân xã Đông Hoàng

Hình ảnh “đêm hội rước đèn” ở đây trở thành một ấn tượng đẹp đẽ không thể phai nhòa trong tâm trí của những con em người xã Đông Hoàng. Tại địa phương này đã có riêng một bài hát mang nội dung về “đêm hội rước đèn ông sao” được rất nhiều người dân ở đây ưa thích. Mỗi dịp Tết Trung thu đến là các thôn xóm lại vang lên ca khúc này.

Phan Thiết – Lễ hội trung thu lớn nhất Việt Nam

Vào mỗi dịp trăng rằm tháng 8, lễ hội tại Phan Thiết đều thu hút nhiều người tham gia. Điểm nhấn của lễ hội là đoàn rước đèn với hơn 30 lồng đèn lớn và hàng nghìn lồng đèn nhỏ, đi qua các tuyến đường chính trong thành phố với lộ trình khoảng 3.000m. Trẻ em, người lớn vỗ tay reo hò khi được chiêm ngưỡng các màn múa Lân Sư Rồng độc đáo.

Phan Thiết – Lễ hội trung thu lớn nhất Việt Nam

Lễ hội rước đèn ở Phan Thiết từng được tạp chí Vietbooks xác nhận là “Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam” và nhận giải thưởng The Guide Awards cho “Lễ hội văn hoá đặc sắc và thành công nhất phục vụ ngành du lịch Việt Nam”.

Tuyên Quang – Lễ hội Trung thu với những chiếc đèn lồng khổng lồ

Lễ hội rước đèn Trung thu tại Tuyên Quang nổi tiếng với những cỗ xe lớn và những chiếc đèn khổng lồ độc đáo. Những chiếc lồng đèn mô phỏng những con vật thân thuộc đến các nhân vật trong truyện cổ tích hay những hình thù sáng tạo độc đáo nối đuôi nhau trên các phố. Trong ngày hội, các em nhỏ sẽ được chở trên những cỗ xe đầy màu sắc và trang trí độc đáo, đi qua các con phố với sự hân hoan của đông đảo mọi người có mặt trong lễ hội.

Tuyên Quang – Lễ hội Trung thu với những chiếc đèn lồng khổng lồ

Từ những năm 2004, những chiếc đèn lồng khổng lồ bắt đầu xuất hiện trên đường phố Tuyên Quang với kích thước lớn, ngộ nghĩnh, rực rỡ sắc màu và cũng rất lạ mắt, khi rước trên đường phố đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hơn 10 năm nay, Lễ hội Trung thu tại Tuyên Quang đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước bởi sự độc đáo trong lễ hội. Độc đáo nhất là những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân ở đây có kích thước “siêu khủng” và hình thức “siêu đẹp”. Khác hoàn toàn với những đèn lồng, đèn ông sao, ông sư truyền thống, cũng hoàn toàn không có nét gì giống những đèn lồng của Trung Quốc, đèn trung thu mang thương hiệu Tuyên Quang là một sản phẩm văn hóa độc đáo, sáng tạo, đậm chất dân gian và giàu tính nghệ thuật của người dân nơi đây.

Ngoài lễ hội rước đèn khổng lồ, bạn còn được thưởng thức các tiêt mục đặc sắc trong liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc, xem triển lãm về chủ đề Di sản văn hóa then Tày – Nùng – Thái Việt Nam nữa.

Hội An - Lễ hội Trung thu duyên dáng lung linh

Vào khoảng đầu tháng 8 âm lịch của mỗi năm, để chuẩn bị cho Lễ hội Trung thu Hội An, nơi đây lại được trang hoàng với vô số ánh đèn lồng rực rỡ, người dân địa phương và các du khách cùng nhau rước đèn, phá cỗ.

Hội An - Lễ hội Trung thu duyên dáng lung linh

Phố cổ vào mỗi dịp ngày hội trăng rằm, dòng người hòa cùng tiếng trống múa lân rộn ràng khắp chốn, trẻ em nô nức rước đèn, phố lung linh đủ thứ màu sắc huyền diệu soi bóng xuống dòng sông Hoài lãng mạn. Những chiếc đèn lồng, hoa đăng vốn đã là đặc trưng của phố cổ, vào dịp Trung thu lại càng thêm màu sắc.

Bên cạnh những chiếc đèn lồng xinh xắn được treo khắp các con phố, trong dịp này, sông Hoài còn khoác lên mình tấm áo mới nhờ từng bông hoa đăng nhỏ xíu. Mỗi chiếc đèn hoa đăng làm từ giấy nhiều màu được thả trôi theo dòng nước là một ước vọng cho bản thân, gia đình, bạn bè. Người dân nơi đây coi việc thả đèn hoa đăng như một nghi lễ không thể thiếu trong dịp Trung thu để gửi gắm lời chúc bình an tới những người mình thương yêu.

Phố đèn lồng quận 5, TP.HCM

Phố đèn lồng quận 5 là cái tên được các bạn trẻ đặt cho con đường Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM). Vào mỗi mùa Trung thu, con đường này trở nên rực rỡ, lung linh khi hàng trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Phố đèn lồng quận 5, TP.HCM

Thông thường trước Trung thu vài tuần, đa phần là giới trẻ hay lui tới đây để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp với con phố đèn lồng. Thời điểm ghé thăm con đường Lương Nhữ Học lý tưởng nhất là buổi tối, lúc đèn lồng được thắp sáng rực rỡ.