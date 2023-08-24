Tang lễ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Cả 3 cháu đều học giỏi, chị lớn thi đỗ Đại học Y Dược Huế, hai em nhỏ ngoan hiền, thế nhưng ước mơ đành dang dở!

Đời sống 24/08/2023 11:56

Trong đêm 23 và sáng 24/8, nhiều người đến đây để chia buồn cùng với gia đình nạn nhân. Những nén hương, bó hoa cúc được gửi đến bốn mẹ con trước khi thi thể được đưa đi mai táng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng nay 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tập trung các lực lượng mở nhiều hướng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ 4 mẹ con tử vong, xảy ra tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm hôm qua.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, sức khỏe của ông H.X.H. (52 tuổi, chồng, cha của 4 mẹ con) đã hồi phục và được cho xuất viện.

"Qua kiểm tra thấy sức khỏe của ông H. đã hồi phục nên bệnh viện cho xuất viện. Ông H. được lực lượng công an đưa ra ngoài", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh thông tin với báo Dân Trí.

Tang lễ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Cả 3 cháu đều học giỏi, chị lớn thi đỗ Đại học Y Dược Huế, hai em nhỏ ngoan hiền, thế nhưng ước mơ đành dang dở! - Ảnh 1
Người thân, làng xóm hỗ trợ lo hậu sự cho 4 mẹ con bà D. - Ảnh: Báo Dân Trí

Lãnh đạo xã Cam An Nam cho biết hôm nay (24/8), địa phương và bà con làng xóm láng giềng đang lo hậu sự cho 4 mẹ con bà D.

Chị Loan, hàng xóm sống sát vách nhà ông H., vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin đây là sự thật. "Mới hôm trước, tôi còn thấy mấy đứa trẻ vui đùa trước nhà, giờ nằm bất động, mãi mãi ra đi", chị Loan xót xa. 

"Người thân liên lạc không được nên mới đến phá cửa và thấy ông H. nằm thoi thóp, còn 4 mẹ con bà D. nằm bất động trên giường. Nghe tiếng hô hoán, chồng tôi qua hỗ trợ gia đình đưa ông H. đi bệnh viện cấp cứu", chị Loan kể với báo Dân Trí.

Tang lễ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Cả 3 cháu đều học giỏi, chị lớn thi đỗ Đại học Y Dược Huế, hai em nhỏ ngoan hiền, thế nhưng ước mơ đành dang dở! - Ảnh 2
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo người nhà ông H., ông kết hôn với bà D. sinh ra ba cô con gái: con gái lớn tên H.N.K.N. (21 tuổi) là sinh viên năm 4 Đại học Y Dược Huế, con gái giữa tên H.N.G.M. (14 tuổi) năm nay lên lớp 9, là học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám, con gái út tên H.N.T.Â. (10 tuổi) năm nay lên lớp 5, là học sinh Trường tiểu học Cam An Nam.

Tất bật chạy ra chạy vào cùng mọi người lo tang lễ, anh L. (cháu trai ông H.) cho hay với báo Tuổi Trẻ: "Em N. chỉ còn vài năm nữa là ra trường. Cách đây mấy ngày cậu H. có kêu N. về nhà. 

Hôm qua người nhà có gọi nhưng không thấy mợ D. bắt máy nên em rể và một số người mới đến phá cửa thì phát hiện sự việc đau lòng. 

Nguyên nhân chúng tôi vẫn đang đợi cơ quan điều tra, bây giờ mọi người ai cũng mệt mỏi, đau đớn về điều này".

Trong căn nhà cấp 4 treo đầy giấy khen, những hình ảnh lúc nhỏ của ba chị em và ảnh lưu niệm của gia đình khiến bất kỳ ai đến xem lại càng thêm thương cảm.

Bà Lê Xuân Ái xúc động chia sẻ với báo Tuổi Trẻ: "Ai trong xóm cũng bàng hoàng xót xa cho gia đình chị D., sao chuyện người lớn sao lại lôi con trẻ vào, chúng có tội tình gì đâu.    

Tương lai ba chị em còn ở phía trước, con bé lớn học giỏi có tiếng, con bé giữa thì rất có năng khiếu về đàn piano, hát, nó còn ước mơ trở thành nhạc sĩ. Còn con bé út rất vui vẻ ai thấy cũng mến, vậy mà nào ngờ".

Tang lễ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa: Cả 3 cháu đều học giỏi, chị lớn thi đỗ Đại học Y Dược Huế, hai em nhỏ ngoan hiền, thế nhưng ước mơ đành dang dở! - Ảnh 3
Ông Võ Phú Tùng kể lại vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ông Võ Phú Tùng cho hay đi ngang nhà thấy đông người, công an kéo đến nên ông mới biết là nhà ông H. có án mạng xảy ra. 

Gia đình ông H. sống lương thiện, không có xích mích với ai. Gia đình ông H. là người gốc Huế, sinh sống ở đây đã mấy chục năm. 

Ông H. vốn là chủ trại heo, ba cô con gái ai cũng lễ phép, chăm ngoan và học rất giỏi, cả xóm đều quý.

Lãnh đạo UBND xã Cam An Nam cho hay chính quyền địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

 

 

Bàng hoàng phát hiện 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở Khánh Hòa

Bàng hoàng phát hiện 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở Khánh Hòa

Lãnh đạo UBND xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong.

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