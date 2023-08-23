Trước đó, gần trưa 23/8, người thân đến nhà ông Hồ Xuân Hải (52 tuổi, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm), phát hiện nhiều người nằm bất động dưới sàn nên hô hoán, báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Công Thương, chiều 23/8, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, ông Hồ Xuân Hải đã tỉnh táo tuy nhiên không nói chuyện. Lực lượng chức năng vẫn đang giám sát chặt ông này.

Ông Hải cũng được phát hiện đang trong tình trạng co giật, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 nạn nhân đều đã tử vong, gồm vợ ông Hải và 3 người con gái.

Theo người dân, gia đình nạn nhân sống hòa đồng với mọi người xung quanh và không mâu thuẫn với ai. Con gái lớn nhất của ông Hải học đại học ở Huế, mới về nhà chơi vài ngày; người nhỏ nhất đang học tiểu học.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VTC News, cũng trong chiều 23/8, rất đông người dân có mặt tại cổng ngôi nhà ở thôn Vĩnh Đông (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) của gia đình ông Hồ Xuân Hải (SN 1971). Trên mặt nhiều người còn rõ sự bàng hoàng trước cái chết bất thường của vợ và 3 người con ông Hải.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: VTC News

Hàng xóm cho biết, con gái lớn của ông Hải đang học tại một trường đại học ở Huế, vừa về nhà cách đây 4 ngày, con gái út 1 tuần nữa sẽ vào lớp 5. Vợ chồng ông Hải làm chủ trại heo, cuộc sống khá giả, ngày thường không xảy ra xích mích gì lớn.

"Vợ chồng ai cũng hòa đồng, con cái học giỏi, vợ chồng siêng năng, chăm chỉ nhưng không biết sao lại xảy ra sự việc trên." - một người hàng xóm cho biết với VTC News.

Hàng xóm tiết lộ thêm, vợ chồng ông Hải có liên quan đến nợ nần. Gần đây, người vợ có dấu hiệu trầm cảm.