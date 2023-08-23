Vụ 4 mẹ con tử vong bất thường ở Khánh Hòa: Người chồng đã tỉnh táo nhưng không nói chuyện

Đời sống 23/08/2023 19:16

Tại hiện trường, người chồng được phát hiện đang trong tình trạng co giật, được đưa tới bệnh viện cấp cứu, hiện đã đã tỉnh táo tuy nhiên không nói chuyện.

Theo thông tin từ báo Công Thương, chiều 23/8, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, ông Hồ Xuân Hải đã tỉnh táo tuy nhiên không nói chuyện. Lực lượng chức năng vẫn đang giám sát chặt ông này.

Trước đó, gần trưa 23/8, người thân đến nhà ông Hồ Xuân Hải (52 tuổi, trú thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm), phát hiện nhiều người nằm bất động dưới sàn nên hô hoán, báo cho cơ quan chức năng.

Vụ 4 mẹ con tử vong bất thường ở Khánh Hòa: Người chồng đã tỉnh táo nhưng không nói chuyện - Ảnh 1
Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ 4 mẹ con tử vong - Ảnh: Báo Công Thương

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định 4 nạn nhân đều đã tử vong, gồm vợ ông Hải và 3 người con gái.   

Ông Hải cũng được phát hiện đang trong tình trạng co giật, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.  

Theo người dân, gia đình nạn nhân sống hòa đồng với mọi người xung quanh và không mâu thuẫn với ai. Con gái lớn nhất của ông Hải học đại học ở Huế, mới về nhà chơi vài ngày; người nhỏ nhất đang học tiểu học.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VTC News, cũng trong chiều 23/8, rất đông người dân có mặt tại cổng ngôi nhà ở thôn Vĩnh Đông (xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) của gia đình ông Hồ Xuân Hải (SN 1971). Trên mặt nhiều người còn rõ sự bàng hoàng trước cái chết bất thường của vợ và 3 người con ông Hải.

Vụ 4 mẹ con tử vong bất thường ở Khánh Hòa: Người chồng đã tỉnh táo nhưng không nói chuyện - Ảnh 2
Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: VTC News

Hàng xóm cho biết, con gái lớn của ông Hải đang học tại một trường đại học ở Huế, vừa về nhà cách đây 4 ngày, con gái út 1 tuần nữa sẽ vào lớp 5. Vợ chồng ông Hải làm chủ trại heo, cuộc sống khá giả, ngày thường không xảy ra xích mích gì lớn.

"Vợ chồng ai cũng hòa đồng, con cái học giỏi, vợ chồng siêng năng, chăm chỉ nhưng không biết sao lại xảy ra sự việc trên." - một người hàng xóm cho biết với VTC News

Hàng xóm tiết lộ thêm, vợ chồng ông Hải có liên quan đến nợ nần. Gần đây, người vợ có dấu hiệu trầm cảm.

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UBND quận Hà Đông đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau sự việc xảy ra thì nhà trường đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu bé.

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