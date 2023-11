Vụ tai nạn do xe khách tự gây nên, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế buồn ngủ không làm chủ tốc độ chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách trên quốc lộ. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo báo Dân Trí đưa tin, vào khoảng 5h15 ngày 29/10, tài xế Lê Hồng Phong (trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 81F-020.80 trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Trên xe lúc này có khoảng 10 hành khách. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Ảnh: Báo Dân Trí. Do tài xế buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách trên quốc lộ. Sau vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông. Đến hơn 6h cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được xử lý, giao thông qua đây không xảy ra ùn tắc. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, trên quốc lộ 1A cũng xảy ra một vụ lật xe làm một số hành khách bị thương. Cụ thể theo báo Tiền Phong đưa tin trước đó, ngày 1/10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc và lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành xác minh và xử lý vụ TNGT vừa xảy ra trên QL 1A. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một số hành khách bị thương và xây xát nhẹ. Ảnh: Báo Tiền Phong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 1/10, xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang, BKS 51B -203.xx lưu thông trên QL 1A theo hướng từ Quảng Ngãi vào TPHCM, khi đến đoạn qua địa bàn xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng rồi lật nghiêng. Do xe lật về phía cửa lên xuống nên cửa thoát hiểm bị bít kín. Hàng chục khách bên trong rất khó khăn để thoát ra ngoài theo lối kính chắn gió bị vỡ. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một số hành khách bị thương và xây xát nhẹ. Một hành khách được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.