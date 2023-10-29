Tài xế buồn ngủ, không làm chủ tốc độ đâm vào dải phân cách xe khách chở 10 người lật trên quốc lộ

Đời sống 29/10/2023 14:16

Vụ tai nạn do xe khách tự gây nên, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế buồn ngủ không làm chủ tốc độ chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách trên quốc lộ. Rất may không có thiệt hại về người.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, vào khoảng 5h15 ngày 29/10, tài xế Lê Hồng Phong (trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 81F-020.80 trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Trên xe lúc này có khoảng 10 hành khách.

Tài xế buồn ngủ, không làm chủ tốc độ đâm vào dải phân cách xe khách chở 10 người lật trên quốc lộ - Ảnh 1
Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Do tài xế buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe mất lái, đâm vào dải phân cách trên quốc lộ.

Sau vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông. Đến hơn 6h cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được xử lý, giao thông qua đây không xảy ra ùn tắc.

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, trên quốc lộ 1A cũng xảy ra một vụ lật xe làm một số hành khách bị thương. Cụ thể theo báo Tiền Phong đưa tin trước đó, ngày 1/10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc và lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành xác minh và xử lý vụ TNGT vừa xảy ra trên QL 1A.

Tài xế buồn ngủ, không làm chủ tốc độ đâm vào dải phân cách xe khách chở 10 người lật trên quốc lộ - Ảnh 2
Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một số hành khách bị thương và xây xát nhẹ. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 1/10, xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang, BKS 51B -203.xx lưu thông trên QL 1A theo hướng từ Quảng Ngãi vào TPHCM, khi đến đoạn qua địa bàn xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) thì bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng rồi lật nghiêng. Do xe lật về phía cửa lên xuống nên cửa thoát hiểm bị bít kín. Hàng chục khách bên trong rất khó khăn để thoát ra ngoài theo lối kính chắn gió bị vỡ.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng khiến một số hành khách bị thương và xây xát nhẹ. Một hành khách được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đà Nẵng: Ô tô biến dạng sau pha đối đầu xe khách, tài xế tử vong tại chỗ

Đà Nẵng: Ô tô biến dạng sau pha đối đầu xe khách, tài xế tử vong tại chỗ

Tối ngày 2/10, xe ô tô con đối đầu xe khách trên đường tránh nam hầm Hải Vân – Túy Loan (TP.Đà Nẵng). Hậu quả làm một tài xế tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông quốc lộ 1A xe khách gặp nạn tai nạn giao thông tài xế buồn ngủ tin mới

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 25 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 46 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 