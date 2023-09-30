Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, xe giường nằm Thành Bưởi hư hỏng phần đầu xe, ô tô 16 chỗ bị bẹp rúm.

Theo báo Dân Trí đưa tin, 9h ngày 30/9, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 20 được dọn dẹp xong. Giao thông trên quốc lộ 20 qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán lưu thông trở lại bình thường. Theo báo Dân Trí đưa tin, 9h ngày 30/9, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 20 được dọn dẹp xong. Giao thông trên quốc lộ 20 qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán lưu thông trở lại bình thường.

Theo chị Mai, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa nhỏ, đường trơn. Khi người dân chạy ra, xe 16 chỗ bị bẹp rúm. Hầu hết hành khách tử vong và bị thương đều là khách đi xe 16 chỗ.

Chị Lê Thị Mai (xã Phú Vinh, huyện Định Quán), nhà gần hiện trường vụ tai nạn kể: "Khoảng gần 3h, tôi đang ngủ bỗng nghe một tiếng rầm rất lớn. Tôi và chồng chạy ra xem thấy tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Sau đó, nhiều người dân ra hỗ trợ, cứu nạn".

Anh Vũ Thành Long, có mặt tại hiện trường sau vụ va chạm, cho biết, anh đang chạy xe nghe tiếng động lớn phía trước. Khi chạy đến, anh thấy xe 16 chỗ bị tông đẩy vào dãy nhà bên trái đường, bẹp rúm.

"Tôi nghe nhiều tiếng la hét, vẫy tay qua cửa sổ kêu cứu, một số người hỏi tình hình tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài. Tài xế và nữ hành khách trên xe 16 chỗ văng xuống đường", anh Long kể thêm.

Sau khi tai nạn, hành khách không may tử vong và bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán.

Hầu hết hành khách tử vong và bị thương đều là khách đi xe 16 chỗ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sáng 30/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán thông tin khoảng 3h bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, gãy tay... Sau khi sơ cứu, 4 bệnh nhân thương tích nặng đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị. Bệnh nhân còn lại sức khỏe đã ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết, lúc bệnh viện tiếp nhận, 4 bệnh nhân (tuổi từ 27 đến 63) trong tình trạng hôn mê, tràn khí màng phổi, gãy đa xương, chấn thương ngực, sốc mất máu, dập phổi. Hiện, hai người đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

4 bệnh nhân thương tích nặng đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị. Bệnh nhân còn lại sức khỏe đã ổn định. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 30-9, Công an huyện Định Quán đang tạm giữ tài xế Hoàng Văn Tính (SN 1986, ngụ tỉnh Thừa Thiên- Huế) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 9 người thương vong.

Cụ thể, vụ tai nạn làm 4 người chết là tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận)(tài xế xe ô tô 16 chỗ) và anh Nguyễn Xuân Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận), chết trên đường đi cấp cứu; bà Đoàn Thị Liên (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Thuận) chết trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe giường nằm Thành Bưởi và xe 16 chỗ của nhà xe Hải Đăng (huyện Đức Linh, Bình Thuận) xảy ra khoảng 2h30 cùng ngày. Xe khách Hải Đăng chạy tuyến cố định Đức Linh - Sài Gòn, chuyên đón khách các xã giáp Định Quán (Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai) đi theo lộ trình ra hướng quốc lộ 20 về Sài Gòn, không chạy theo hướng huyện Tánh Linh xuống quốc lộ 1A.

Theo thông tin nhà xe, hành khách bị thương và tử vong trong vụ tai nạn đều là người ở Đức Linh, đi công việc và chữa bệnh ở TPHCM. Tài xế không may tử vong là Nguyễn Văn Cảnh.

Các hành khách trên xe Thành Bưởi được nhà xe bố trí sang xe khác tiếp tục hành trình. Công an tạm giữ Hoàng Văn Tính - lái xe giường nằm Thành Bưởi - để tiếp tục điều tra.