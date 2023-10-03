Tối ngày 2/10, xe ô tô con đối đầu xe khách trên đường tránh nam hầm Hải Vân – Túy Loan (TP.Đà Nẵng). Hậu quả làm một tài xế tử vong tại chỗ.
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Theo báo Dân Việt, ngày 3/10, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa xảy ra vụ TNGT giữa xe khách và ô tô con khiến một tài xế tử vong tại chỗ trên đường tránh nam hầm Hải Vân – Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).
Trước đó, lúc 20h20 ngày 2/10 xe khách BKS 34F-000.27 do tài xế Vũ Văn Nghiệp (43 tuổi, trú huyện Yakrai, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy trên đường tránh nam hầm Hải Vân hướng Bắc – Nam.
Theo báo Giao Thông, khi đến Km 26+100 của đường tránh (thuộc xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) thì va chạm với ô tô con 43K-5639 do một nam tài xế điều khiển lưu thông hướng ngược lại.
Va chạm mạnh khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn, tài xế kẹt trong ghế lái.
Sau tai nạn, người dân gần đó cậy xe đưa tài xế ra ngoài nhưng người này đã tử vong.
Hiện, nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.