Sự thật phía sau thú chơi 'bùa' Kuman Thong để hút tài lộc

Trong dân gian, nhiều người quan niệm rằng bùa ngải có thể giúp con người gia tăng vận may về tài lộc, tình yêu hoặc củng cố địa vị của mình. Và Kuman Thong là một trong những loại bùa quyền lực nhất có thể thực hiện được mọi ước muốn của con người.

Theo như lời của những vị pháp sư thì khi đặt Kuman Thong trong nhà, không chỉ tiền tài ngày càng nhiều mà nó còn giúp chủ nhân tránh được những tai nạn bất ngờ và đề phong kẻ xấu. Tuy nhiên, muốn đặt chúng trong nhà cũng khá rắc rối, trước hết chủ nhân phải xây cho chúng một bàn thờ riêng, đặt xung quanh thật nhiều đồ chơi và thường xuyên trò chuyện với chúng.

Kuman Thong có nghĩa là cậu bé vàng, người ta sử dụng loại bùa này với nhiều mục đích khác nhau như làm tăng sức mạnh của các vị pháp sư, mang đến nhiều quyền lực cho chủ nhân đặc biệt là may mắn về tài lộc.

Sự thât về sự linh nghiệm của Kuman Thong

Hiện nay, các loại bùa Kuman Thong được bán trên thị trường bùa ngải có hình dạng của những đứa trẻ mang khuôn mặt cười. Theo nhiều lời đồn đại, ngày xưa Kuman Thong làm từ xác của đứa trẻ được chết từ trong bụng mẹ hoặc hài cốt của những đứa trẻ bị phá bỏ ở những địa điểm phá thai. Theo đó, để làm được một bức tượng Kuman Thong, người ta sẽ tiến hành lấy xác của những đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ, trải qua một buổi lễ do một pháp sư tiến hành. Sau đó, người ta sẽ rang những cái xác này cho đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô đồng thời người này cũng sẽ niệm những câu thần chú đặc trưng của loại bùa này. Và sau cùng là sơn lên những bộ hài cốt đó một lớp sơn màu trắng như vậy là một tượng bùa Kuman Thong đã được hoàn thành.

Cũng như các loại bùa ngải khác, công dụng của Kuman Thong hầu hết đều được phóng đại qua những lời nói của các vị pháp sư. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, bùa ngải cũng giống như những tín ngưỡng khác, nó chỉ là thứ để chúng ta gửi gắm hy vọng và niềm tin của mình giúp tâm lý được thoải mái chứ nó không hề có những công dụng như những lời quảng cáo. Cho đến nay, khi trình độ khoa học đã phát triển vượt bậc, người ta vẫn không tìm ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh có một thế giới khác tồn tại xung quanh chúng ta. Cũng như việc sử dụng bùa ngải có thể giúp con người thăng quan tiến chức hay kiếm được nhiều tiền.

Và cũng chưa có bất kì nhà khoa học nào nói rằng việc thờ cúng xác người chết có thể đem lại may mắn cho chúng ta, đặc biệt là xác chết của những đứa trẻ. Theo các nhà văn hóa thì quá trình làm nên những bức tượng Kuman Thong là một quá trình hết sức vô nhân đạo. Do đó, chúng ta không nên tin tưởng vào công năng của loại bùa này để tránh chúng ngày càng trở nên phổ biến hơn.

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