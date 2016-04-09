Sport1 The Garden khuyến mãi – giảm giá đến 40% NIKE, Adidas + đồng giá áo gió 100-200k

Đời sống 09/04/2016 16:43

Đây là chương trình diễn ra “DUY NHẤT 1 LẦN”,không bao giờ có thêm lần nào khác.Ưu đãi này là món quà dành riêng cho các khách hàng của Sport1 The Garden mừng ngày “thay áo mới”

Sport1 The Garden khuyến mãi – giảm giá đến 40% NIKE, Adidas + đồng giá áo gió 100-200k - Ảnh 1

Sport1 The Garden ĐÁNH DẤU SỰ TRỞ LẠI – LỢI HẠI HƠN XƯA BẰNG Chương trình ĐẶC BIỆT:

GIỜ VÀNG GIÁ SỐC:

  • ÁO GIÓ đồng giá 100k (giá niêm yết: 660k)
  • BỘ GIÓ nam, Áo khoác đồng giá: 200k (GNY:1,050k; 970k và 950k)

Số lượng giờ vàng lên đến hơn 100 sản phẩm.

GIẢM GIÁ ĐẾN 40% NIKE, ADIDAS…

Vào dịp khai trương trở lại, Sport1 The Garden áp dụng ưu đãi cực HẤP DẪN đối với các sản phẩm NIKE, ADIDAS GOLF, SS, IM, HÀNG VỢT và CÂN SỨC KHỎE. Giày, Quần áo, Balo và các phụ kiện mẫu mới năm 2016 và của thu đông 2015 sẽ được ưu đãi lên đến 40%, 50%+

Chi tiết xem tại: http://bit.ly/1q8GySP

Để biết chi tiết liên hệ: 0969651313 – 04 6659 8888

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi giờ vàng giá sốc áp dụng vào khung giờ:

  • Thứ 7: 16-17h
  • Chủ nhật: 14-15h

Địa điểm khuyến mãi

Sport1 The Garden

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