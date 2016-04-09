Sport1 The Garden khuyến mãi – giảm giá đến 40% NIKE, Adidas + đồng giá áo gió 100-200k

GIẢM GIÁ ĐẾN 40% NIKE, ADIDAS…

Vào dịp khai trương trở lại, Sport1 The Garden áp dụng ưu đãi cực HẤP DẪN đối với các sản phẩm NIKE, ADIDAS GOLF, SS, IM, HÀNG VỢT và CÂN SỨC KHỎE. Giày, Quần áo, Balo và các phụ kiện mẫu mới năm 2016 và của thu đông 2015 sẽ được ưu đãi lên đến 40%, 50%+