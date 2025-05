Danh tính 4 người bị thương gồm: Đ.V.V. (SN 1984, quê Nghệ An), L.V.P. (SN 1985, ở Nghệ An), L.V.T. (SN 1985, quê Nghệ An), L.V.S. (SN 1970, quê Nghệ An).

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu cho các nạn nhân - Ảnh: VnExpress

Theo nhà chức trách, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài, gây sạt lở đất.