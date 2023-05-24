Quỹ Vì Trẻ em Vten hỗ trợ học Toán & Tiếng Anh miễn phí, chất lượng cao cho học sinh

Ngoài ra, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng nông thôn ít có cơ hội được tham gia các lớp học Tiếng Anh chất lượng ngoài các tiết học chính khóa. Chính vì vậy, Quỹ Vì Trẻ Em Vten đã mở các lớp Tiếng Anh online miễn phí dành cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật và cả lớp có phí phi lợi nhuận cho mọi học sinh ”, anh Thành chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, giám đốc Quỹ Vì Trẻ Em Vten, học sinh Việt Nam đang yếu Tiếng Anh. “Mặc dù Tiếng Anh ngày càng quan trọng nhưng theo Bảng xếp hạng chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu EF English Proficiency Index (EF EPI) 2021, Việt Nam vẫn ở nhóm thông thạo Tiếng Anh thấp. Những năm gần đây, Tiếng Anh cũng là môn có điểm thi Tốt nghiệp THPT bình quân thấp nhất, nhiều điểm liệt nhất, hơn 50% bài thi có điểm dưới trung bình.

Được biết, tham gia lớp học, các em được giảng dạy bởi các giáo viên tình nguyện là cử nhân và sinh viên giỏi Tiếng Anh, yêu thích hoạt động thiện nguyện.

Ngoài các tiết học theo giáo trình quốc tế rèn luyện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, các em còn có những buổi Speaking chuyên luyện nói để có thể tự tin giao tiếp cũng như nâng cao điểm số học tập, có thể thi các chứng chỉ Cambridge như Starters, Mover, Flyers, KET, PET.

Ngoài lớp miễn phí, Quỹ Vten còn có các lớp phi lợi nhuận có thu phí dành cho các học sinh gia đình không khó khăn nhưng vẫn muốn tham gia lớp học Tiếng Anh chất lượng với chi phí thấp.

“Nguồn thu này dù không nhiều nhưng sẽ giúp Quỹ Vten tăng thêm các suất học miễn phí cho học sinh cò hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh các lớp online, Quỹ Vten cũng điều phối giáo viên tình nguyện đến dạy Tiếng Anh miễn phí tại các mái ấm khu vực TP.HCM như Mái ấm Tam Hà, Mái ấm Hướng Dương, Làng Trẻ Em SOS Gò Vấp”, anh Thành cho biết thêm.

Lớp tiếng Anh online chất lượng cao được nhiều phụ huynh “gửi gắm’ con em mỗi khi hè về

Nói về chất lượng giảng dạy của các lớp này, chị Nguyệt (H.Củ Chi, TP.HCM) có 2 con đang theo học cho biết: “Các bé học rất tốt, cảm ơn Quỹ Vten vì nhờ quỹ này mà các con được học Tiếng Anh phù hợp với điều kiện gia đình”.

Cô Chu Lan, giáo viên giảng dạy của quỹ cho hay: “Đây thực sự là một trải nghiệm rất tuyệt vời của tôi. Nhờ tổ chức có quy củ, quy định rõ ràng nên các em học hành chu đáo và có trách nhiệm”.

Đối với môn Toán, Quỹ Vten cũng mở hình thức online với mô hình tương tự Tiếng Anh, bao gồm lớp miễn phí và phi lợi nhuận dành cho học sinh lớp 4 đến lớp 12.

Môn Toán online học sinh hào hứng bởi có sự tham gia giảng dạy của thầy cô trường chuyên

Đặc biệt, môn Toán với sự tham gia giảng dạy bởi các giáo viên trường chuyên, trường chất lượng cao, các Tiến sĩ, Thạc sĩ Toán học nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực học tập, cải thiện điểm số, sẵn sàng cho các kỳ thi quan trọng.

Học sinh hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật đều được tham gia học miễn phí. Chương trình giảng dạy được thiết kế bám sát sách giáo khoa và đồng hành cùng học sinh trong suốt các năm học phổ thông.

ThS Mai Lan, giáo viên Toán trường chuyên H.V cho biết: “Mặc dù cũng bận rộn với công tác tại trường nhưng tôi sẵn lòng tham gia dự án để có thể giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, mong các em học tập tốt”.

“Tôi thấy dự án ý nghĩa nên tham gia giảng dạy để góp phần giúp các em học tốt môn Toán hơn, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn”, TS Như Hoa, giảng viên chủ nhiệm lớp Toán cho biết.

Theo đó, mùa hè đã đến, để không bị hổng kiến thức, chuẩn bị hành trang bước vào năm học tới cũng như những chặng đường tiếp theo, học sinh toàn quốc có thể đăng ký tham gia các lớp Toán và Tiếng Anh online thông qua website của Quỹ Vì Trẻ Em Vten: https://vten.edu.vn/ hoặc Fanpage https://www.facebook.com/VtenFoundation