Sau khi đi tập thể dục về, uất ức vì những câu nói của vợ đối tượng bất ngờ dùng con dao vào phòng vợ đang nằm ra tay sát hại một cách dã man.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Võ Văn Nghĩa (58 tuổi) trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Võ Văn Nghĩa trong phiên xét xử - Ảnh: Báo An ninh thủ đô Tại phiên xét xử, Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho rằng vì bực tức trước những lời nói của vợ dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát. Khi được nói lời sau cùng, Nghĩa đã xin lỗi con cái và anh em bên ngoại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Nghĩa 19 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Nghĩa ngủ riêng mỗi người một phòng vì xảy ra một số mâu thuẫn từ trước. Đêm ngày 13/3/2023, sau khi đi tập thể dục về, Nghĩa thấy vợ nằm một mình trong phòng nên vào xin lỗi để hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, đề nghị của Nghĩa bị vợ khước từ và buông lời khó nghe khi người đàn ông này đòi ngủ chung. Uất ức vì những câu nói của vợ, Nghĩa xuống bếp lấy con dao. Sau đó, người đàn ông này đi vào phòng vợ đang nằm, bật điện rồi tiến đến đâm nhiều nhát vào người vợ. Ngay lúc này, người vợ vùng lên bỏ chạy và kêu cứu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, do bị thương nặng nên đã tử vong sau đó.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, ngày 12/5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Việt (57 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long) 9 năm tù về tội giết người. Tại tòa, Việt bày tỏ sự hối hận về ý định giết vợ, đồng thời xin lỗi vợ và 2 con. Riêng vợ là bà H.K.H (ngụ cùng địa phương cũng xin HĐXX tuyên phạt mức án thấp nhất đối với Việt. Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Võ Văn Việt mức án như trên về tội giết người. Bị cáo Võ Văn Việt tại tòa - Ảnh: Báo Thanh niên Đây là người đã tiêm thuốc trừ sâu vào đùi vợ vì nhiều lần hàn gắn tình cảm không thành.

Lời khai của đối tượng giết bạn gái rồi vứt xác ở Bình Định: Tiết lộ nguyên nhân gây án Đối tượng Đặng Văn Em được xác định là người gây ra vụ án mạng tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ làm chết một người.

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