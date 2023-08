Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Võ Văn Nghĩa (58 tuổi) trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Võ Văn Nghĩa trong phiên xét xử - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Tại phiên xét xử, Nghĩa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho rằng vì bực tức trước những lời nói của vợ dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát. Khi được nói lời sau cùng, Nghĩa đã xin lỗi con cái và anh em bên ngoại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Nghĩa 19 năm tù.