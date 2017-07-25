Phẫn nộ cảnh người phụ nữ vô tâm chạy xe chèn ngang người bé trai rồi thản nhiên bỏ chạy

Đời sống 25/07/2017 13:46

Một người phụ nữ mặc áo mưa, chạy xe máy tông phải một bé trai, chèn ngang người em nhưng rồi không dừng lại xem xét sự tình mà thản nhiên bỏ chạy khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Vào ngày 24/7, người dùng mạng xôn xao với clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ gây tai nạn với một bé trai đáng thương rồi thản nhiên bỏ chạy khiến dư luận phẫn nộ.

 

Theo những gì mà đoạn clip ghi lại, trên con đường lầy lội ngập nước mưa, một người phụ nữ mặc áo mưa màu đỏ đang điều khiển xe máy thì một cậu bé bất ngờ đi sang đường.

Mặc dù người phụ nữ đi với tốc độ vừa phải nhưng dường như cô không để ý thấy sự xuất hiện của bé trai nên đã đâm trúng và chiếc xe máy đã chèn qua người đứa trẻ. Chiếc xe hơi nghiêng đi khiến người phụ nữ chao đảo. Thay vì xuống xe để xem xét tình hình của cậu bé thì người phụ nữ chỉ loay hoay lấy lại thăng bằng và... thản nhiên phóng xe đi mất.

Phẫn nộ cảnh người phụ nữ vô tâm chạy xe chèn ngang người bé trai rồi thản nhiên bỏ chạy - Ảnh 1
Sau khi đâm trúng nạn nhân khiến chiếc xe chèn lên người bé trai, người phụ nữ vẫn thản nhiên phóng xe rời đi khỏi hiện trường - Ảnh cắt từ clip

Cậu bé bị chèn ngang qua người không thể đứng dậy nổi. May mắn là một người phụ nữ khác đã chạy sang giúp đỡ cậu bé. Clip kết thúc với hình ảnh người phụ nữ gây tai nạn phóng xe đi mất, để mặc nạn nhân không biết sống chết ra sao.

Theo trang tin tức Ifeng, sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe của cậu bé nhưng hành động vô tâm của người phụ nữ đã khiến cư dân mạng dậy sóng và bày tỏ nhiều ý kiến phẫn nộ.

Clip đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận chỉ sau vài giờ đăng tải. Hầu hết ý kiến đều chỉ trích người phụ nữ rất thậm tệ.

"Tôi xem clip mà cảm thấy thắt cả tim lại. Dù không phải là cha mẹ cậu bé nhưng thấy phẫn nộ tột đỉnh. Sao trên đời lại có một người tàn ác đến như vậy?", một cư dân mạng Trung Quốc cho biết.

"Người phụ nữ này quả thật quá máu lạnh, thản nhiên bỏ đi không chút động lòng, sợ hãi. Hy vọng cậu bé được bình an và cảnh sát sớm tìm ra danh tính người này để trừng trị thích đáng", một ý kiến khác bày tỏ sự tức giận.

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