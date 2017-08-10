Nóng: Nhiều người không được nghỉ bù lễ 2/9, tổng số ngày nghỉ chỉ có…

Theo kế hoạch nghỉ lễ năm 2017 được Chính phủ thông qua, vào dịp Quốc khánh 2/9 tới đây, bên cạnh những cán bộ công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày thì cũng có người không được nghỉ bù vào ngày lễ này.

Quyết định nghỉ lễ Quốc khánh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được căn cứ theo điều 115 Bộ luật Lao động 2012. Vì ngày lễ Quốc khánh năm nay rơi vào thứ Bảy nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai của tuần kế tiếp.

Những cán bộ công chức, viên chức làm việc ở các cơ quan có chế độ nghỉ 2 ngày mỗi tuần sẽ được nghỉ 3 ngày, trong đó có một ngày nghỉ bù vì 2/9 rơi vào thứ Bảy.

Như vậy, những người này sẽ được nghỉ từ 2/9 đến hết ngày 4/9. Riêng những người lao động làm việc ở những đơn vị chỉ có chế độ nghỉ 1 ngày mỗi tuần sẽ chỉ được nghỉ lễ 2 ngày đó là 2/9 và 3/9, không được nghỉ bù vào thứ Hai của tuần kế tiếp.

Những nơi không nghỉ vào thứ Bảy, Chủ nhật sẽ tùy thuộc vào kế hoạch cụ thể của cơ quan để sắp xếp sao cho phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nhieu-nguoi-khong-duoc-nghi-bu-le-2-9-tong-so-ngay-nghi-chi-co-225178.html