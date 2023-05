Nóng: Công an thông tin về kẻ bạo bé gái 3 tháng tuổi ở Đà Lạt

Chiều 22/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoài Thương (33 tuổi, TP. Đà Lạt) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 22/5, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi bạo hành khiến bé N.N.T.C (gần 3 tháng tuổi) bị thương tích nặng.

Trần Hoài Thương bị khởi tố tội giết người - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đối với Nguyễn Phúc Hồng Ân (mẹ cháu bé), lãnh đạo công an tỉnh cho biết cơ quan này rất cân nhắc, sau khi xác định rõ nhân thân lai lịch và xét đến tính nhân văn đã cho gia đình bảo lãnh Ân về nhà.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tiền phong, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Thương khai từ khi Ân sinh cháu C và đưa về chung sống với mình tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Lạt), đối tượng này ít nhất đã 5 lần hành hạ dã man cháu bé. Phần lớn những lần hành hạ cháu C được Thương thực hiện sau khi đã sử dụng ma túy.

Đỉnh điểm, khoảng 1h sáng 20/5 vừa qua, sau khi sử dụng ma túy đá ở phòng trọ, Thương lại sốc nách cháu bé lên hành hạ. Lần này, cháu C bị chấn thương rất nặng, gây tổn thương nghiêm trọng tới các xương tay, chân, chấn thương sọ não dẫn tới hôn mê sâu. Thời điểm Thương hành hạ dã man cháu C. thì Ân cũng có mặt chứng kiến nhưng không hề có động thái nào can ngăn người tình.

Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng - Ảnh: Báo Tiền phong

Sau đó, lo sợ cháu C. chết nên Thương đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu sau đó bỏ trốn. Cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi.

Bất ngờ: Lý lịch đen của gã đàn ông bạo hành bé gái 3 tháng tuổi nguy kịch Ngày 22/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sức khỏe của bé gái 3 tháng tuổi bị bạo hành còn rất yếu, hiện đang phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cong-an-thong-tin-ve-ke-bao-be-gai-3-thang-tuoi-o-a-lat-584588.html