Bất ngờ: Lý lịch đen của gã đàn ông bạo hành bé gái 3 tháng tuổi nguy kịch

Đời sống 22/05/2023 16:10

Ngày 22/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sức khỏe của bé gái 3 tháng tuổi bị bạo hành còn rất yếu, hiện đang phải thở máy, nuôi dưỡng bằng cách truyền sữa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 22/5, Công an Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Nguyễn Phúc Hồng Ân, 22 tuổi, ngụ phường 3, Tp.Đà Lạt là bạn trai của Ân và Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ngụ phường 2, Tp.Đà Lạt để điều tra làm rõ vụ cháu N.N.T.C. (sinh ngày 25/2/2023, ngụ phường 3, Tp. Đà Lạt) bị bạo hành. Ân là mẹ ruột của cháu bé nên được cho tại ngoại để chăm sóc cháu C. đang điều trị tại bệnh viện.

Bất ngờ: Lý lịch đen của gã đàn ông bạo hành bé gái 3 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 1
 Mẹ và người tình trong vụ bạo hành dã man cháu bé 2 tháng tuổi - Ảnh: Người đưa tin

Điều tra ban đầu, đối tượng Trần Hoài Thương năm 2016 bị TAND TP Bảo Lộc tuyên phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2018, chấp hành án xong, đối tượng trở về TP Đà Lạt sinh sống và tiếp tục vướng vào nghiện ngập. Năm 2019, Thương bị Công an TP Đà Lạt lập hồ sơ và TAND TP Đà Lạt ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trần Hoài Thương trở về địa phương tháng 11/2021 và tiếp tục nghiện, sử dụng chất ma túy đá.

Bất ngờ: Lý lịch đen của gã đàn ông bạo hành bé gái 3 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 2
Nghi phạm Trần Hoài Thương - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo nguồn tin từ Người đưa tin, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Thương khai từ khi Ân sinh cháu C. và đưa về chung sống với mình tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Lạt), đối tượng này ít nhất đã 5 lần hành hạ dã man cháu bé. Phần lớn những lần hành hạ cháu C được Thương thực hiện sau khi đã sử dụng ma túy.

Bất ngờ: Lý lịch đen của gã đàn ông bạo hành bé gái 3 tháng tuổi nguy kịch - Ảnh 3
Bé C đang được điều trị tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Người đưa tin

Đỉnh điểm, khoảng 1h sáng 20/5 vừa qua, sau khi sử dụng ma túy đá ở phòng trọ, Thương lại sốc nách cháu bé lên hành hạ. Lần này, cháu C bị chấn thương rất nặng, gây tổn thương nghiêm trọng tới các xương tay, chân, chấn thương sọ não dẫn tới hôn mê sâu. Thời điểm Thương hành hạ dã man cháu C. thì Ân cũng có mặt chứng kiến nhưng không hề có động thái nào can ngăn người tình.

Sau đó, lo sợ cháu C. chết nên Trần Hoài Thương đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu sau đó bỏ trốn. Cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đa chấn thương, gãy tay, xương đùi. 

Hiện Công an Tp.Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ. 

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Vào ngày 22/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết về tình hình sức khỏe của bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Lâm Đồng.

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