Những lưu ý khi chọn sữa chua cho bé 6 tháng tuổi

Theo lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng thì các mẹ nên cho trẻ ăn dặm bằng sữa chua khi bé được 6 tháng tuổi. Vì sữa chua được xem là món ăn dặm an toàn và tốt nhất cho trẻ, chúng cung cấp một lượng lớn canxi, protein, vitamin A, B, khoáng chất và các lợi khuẩn giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ thống tiêu hóa và làm cho xương chắc khỏe.

Nhiều mẹ bỉm thường thắc mắc không biết cách chọn sữa chua cho bé 6 tháng tuổi như thế nào để tập cho con mình ăn dặm. Loại thực phẩm này vốn chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng cũng như cung cấp nhiều canxi cho xương chắc khỏe. Chọn sữa chua loại nào để cho bé yêu sự phát triển tốt nhất là băn khoăn của nhiều chị em. Mời độc giả cùng hiểu cách giải quyết vấn đề đau đầu trên qua bài viết sau đây.

Giai đoạn trẻ bắt đầu ăn dặm là thời điểm lý tưởng nhất để bổ sung sữa chua vào thực đơn hằng ngày của bé, tốt nhất là từ 4 đến 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, mẹ bỉm cần lưu ý về lượng sữa chua cho bé 6 tháng ăn. Quan điểm ăn càng nhiều càng tốt là sai, lượng sữa chua cần thiết cho trẻ ăn được tính theo tuổi như sau.

Sữa chua cũng được xem là nguồn thực phẩm an toàn bởi sữa chua được làm từ sữa được lên men tự nhiên chứa các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, đường lactose trong sữa được chuyển thành dạng axit lactic. Loại axit này làm đông sữa đạm có mặt trong sữa giúp sữa chua đặc, sánh, từ đó chúng rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nếu mẹ cho bé ăn sữa chua đúng cách, thường xuyên sẽ giúp trẻ có được hệ tiêu hóa rất tốt.

6-10 tháng: 50g/ngày

1-2 tuổi: 80g/ngày

Trên 2 tuổi: 100g/ngày

Giai đoạn trẻ bắt đầu ăn dặm là thời điểm lý tưởng nhất để bổ sung sữa chua vào thực đơn hằng ngày của bé

3. Nên dùng sữa chua cho bé 6 tháng loại nào tốt nhất?

Trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi có thể sử dụng sữa chua được lên men từ sữa bò, nhưng với những bé bị dị ứng sữa động vật thì các mẹ có thể thay thế bằng sữa chua làm bằng các loại sữa công thức dành riêng cho bé dị ứng. Ngoài ra, chị em cũng có thể tự làm hoặc tìm mua loại sữa chua làm từ sữa đậu nành lên men.

+ Chọn loại dành riêng cho trẻ em

Để dễ dàng nhận biết bạn có thể nhìn ngay trên bao bì sản phẩm sẽ được ghi dòng chữ “sữa chua cho trẻ em”.

+ Chọn sữa chua lên men tự nhiên

Chọn sữa chua lên men tự nhiên

Loại sữa chua này sử dụng công nghệ lên men tự nhiên vì nó không dùng đến chất bảo quản, không chất tạo màu chính là ưu tiên lựa chọn hàng đầu cho bé 6 tháng tuổi.

+ Chọn sữa chua có hương vị trái cây

Sữa chua có hương vị thơm ngon, ngọt nhẹ của trái cây, dễ chịu hơn giúp bé dễ ăn và tốt cho tiêu hoá của trẻ.

+ Chọn mua sữa chua nguyên kem

Loại sữa chua này giàu canxi, chất béo có thể giúp con bạn tăng cân nhanh, phát triển khỏe mạnh và không bị còi xương.

Chọn mua sữa chua nguyên kem

+ Chọn thương hiệu uy tín

Khi mua sữa chua cho bé, chúng ta nên ưu tiên chọn mua tại các cửa hàng, siêu thị lớn để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng, vì những nơi đây được kiểm tra nghiêm ngặt và họ bảo quản sữa chua cũng tốt hơn.

4. Một số loại sữa chua dành cho bé 6 tháng tuổi

+ Sữa chua Fomat Petit Soleil của Đức

Giống như tên gọi của sản phẩm, sữa chua Fomat Petit Soleil có chứa pho mát tươi và sữa tươi tiệt trùng, cung cấp nhiều chất béo và đạm, thích hợp cho trẻ biếng ăn, thiếu cân.

Ngoài ra, sữa chua Fomat Petit Soleil còn giàu Vitamin A, D, canxi và phốt pho, giúp xương và cơ của bé phát triển tốt. Men vi sinh giúp tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, từ đó góp phần làm cho hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh hơn.Sữa chua Fomat Petit Soleil có nhiều vị, được tạo màu tự nhiên từ rau củ, không chứa chất bảo quản nên rất an toàn cho bé.

+ Sữa chua Nestle P’tit Brasse của Pháp

Loại sữa chua này cũng là một trong những sự lựa chọn tốt nhất dành cho trẻ nhỏ 6 tháng tuổi, nhất là các bé suy dinh dưỡng, còi cọc, chậm lớn. Sữa chua Nestle P’tit Brasse có chứa hàm lượng đạm và chất béo cao, hỗ trợ tăng cân và phát triển thể chất cho bé vượt trội.

Cũng giống các loại sữa chua khác, Nestle P’tit Brasse chứa nhiều men tiêu hóa và canxi, đây đều là những thành phần quan trọng giúp sữa chua trở thành món ăn dặm thích hợp cho bé 6 tháng tuổi.

Sữa chua Nestle P’tit Brasse của Pháp

+ Sữa chua Susu của Vinamilk

Loại sữa chua này có vị ngọt, béo, bổ sung thêm vitamin A cho mắt bé sáng ngời, chất xơ hòa tan Prebiotic giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa để con bạn luôn khỏe mạnh và năng động mỗi ngày.

5. Nên cho trẻ ăn sữa chua vào lúc nào trong ngày?

Các mẹ nên cho bé ăn sữa chua sau bữa ăn là tốt nhất vì lúc này các lợi khuẩn có trong sữa chua sẽ phát triển ở điều kiện nồng độ pH lớn hơn hoặc bằng 4,5. Một điều nữa là khi trẻ đói, nồng độ pH trong dạ dày bằng 2, còn khi ăn xong, nồng độ pH có thể lên 3-5, vì lúc này da dày co bóp mạnh, điều này sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn có lợi hoạt động.

Các mẹ nên cho bé ăn sữa chua sau bữa ăn là tốt nhất

Một số lưu ý khác cần nhớ khi cho con trẻ 6 tháng tuổi ăn sữa chua là mẹ nên cho trẻ súc miệng ngay sau khi ăn vì men răng của bé có thể bị tổn hại do các vi khuẩn có trong sữa chua hoạt động mạnh.

Tuyệt đối tránh cho trẻ dùng sữa chua chung với thuốc vì trong tân dược có thể chứa chất kháng sinh hoặc amin lưu huỳnh, chúng sẽ tiêu diệt các loại lợi khuẩn trong sữa chua. Mẹ cũng không nên cho trẻ ăn sữa chua quá lạnh hay đun nóng vì làm như thế vô tình sẽ khiến các chất dinh dưỡng bị mất đi đáng kể.

Đối với giai đoạn bé từ 6 - 10 tháng tuổi chỉ cho ăn khoảng 50g sữa chua mỗi ngày,không nên ăn quá nhiều dễ gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy.

6. Mách mẹ công thức làm sữa chua tại nhà cho bé

Thay vì chọn mua các loại sữa chua làm sẵn, chị em có thể tự tay làm những mẻ sữa chua thơm ngon, bổ dưỡng cho trẻ ăn hằng ngày. Nguyên liệu dễ tìm, chỉ cần bỏ chút thời gian, sự khéo léo và một công thức chuẩn là chị em sẽ thành công ngay thôi.

Sữa chua được làm bằng chính sữa mẹ hay sữa công thức bé dùng hằng ngày cũng là giải pháp tuyệt vời để tránh dị ứng cho bé, đồng thời đây cũng là cách để tận dụng lượng sữa mẹ bé không uống hết.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Sữa mẹ hoặc sữa công thức bé dùng hàng ngày

- 3 thìa sữa chua không đường

Cách thực hiện:

- Hăm sữa mẹ ở nhiệt độ 40-50 độ C hoặc pha từ 300-350ml sữa công thức theo đúng tỉ lệ pha sữa cho bé uống. Đánh tan 3 thìa sữa chua không đường và cho vào sữa công thức và khuấy đều.

- Tiếp theo, múc sữa vào các hũ thủy tinh đã rửa sạch và đậy nắp lại.

- Sau đó là đến giai đoạn ủ sữa chua. Nếu không có máy làm sữa chua thì chị em có thể ủ sữa chua bằng thùng xốp hoặc nồi cơm điện, nồi ủ…

- Đặt các hũ sữa chua vào thùng xốp giữ nhiệt sau đó đổ nước nóng khoảng 70 độ C vào sao cho nước ngập 1/2 đến 2/3 hũ sữa chua là được, đậy kín nắp thùng xốp lại để khoảng 6-8h tùy theo các mẹ muốn sữa sẽ chua nhiều hay ít.

- Cuối cùng, hãy lấy các hũ sữa chua ra, lau ráo nước và cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Loại sữa chua này có thể bảo quản được khoảng 1 tuần.

Chị em có thể tự tay làm những mẻ sữa chua thơm ngon, bổ dưỡng cho trẻ ăn hằng ngày

Hy vọng bài viết trên đã giúp các mẹ bỉm sữa biết được về cách chọn sữa chua cho bé 6 tháng tuổi loại nào, liều lượng ra sao cũng như học thêm công thức làm sữa chua từ sữa mẹ hay sữa công thức đơn giản tại nhà, từ đó giúp trẻ phát triển thể chất một cách toàn diện nhất.