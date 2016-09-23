Những điều cần lưu ý khi mua nhà chung cư

Đời sống 23/09/2016 14:10

Hiện nay, việc ở chung cư ngày càng trở nên phổ biến. Và việc chọn căn hộ có phong thủy phù hợp với gia chủ là điều rất quan trọng. Do đó, cần chú ý những điều sau:

  1. Địa điểm của tòa nhà

Năng lượng của tòa nhà ảnh hưởng rất nhiều đến năng lượng của căn hộ, do đó bạn cần chọn những tòa nhà có mặt trước rộng và khoáng đãng đây là điều quan trọng nhất khi chọn mua chung cư.

Bên cạnh đó, các tòa nhà cũng không được quá sát nhau, vì ảnh hưởng đến việc tạo gió hút giữa các tầng tượng trưng cho tài lộc của gia chủ.

  1. Hướng nhà

Những khu chung cư có phong thủy đẹp là những khu có mặt dài quay về hướng Nam hoặc Đông Nam, vì những hướng này sẽ dễ dàng đón được gió mát và ánh sáng ổn định. Khi ở trong những căn hộ này, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều tài lộc.

  1. Vị trí và số tầng của căn hộ

Nếu có thể lựa chọn vị trí của căn hộ, tốt nhất bạn nên chọn những căn hộ trên cao, vì khi càng lên cao căn hộ của bạn sẽ chịu ít áp lực hơn so với những căn phía dưới và nguồn năng lượng phong thủy cũng nhẹ nhàng hơn. Ở các tầng cao, căn hộ của bạn sẽ đón được nhiều ánh sáng và thoáng khí hơn.

Nên tránh chọn những căn hộ đối diện trực tiếp với thang máy, cầu thang, tránh càng xa khu vực “ồn ào” càng tốt để đảm bảo không gian yên tĩnh, riêng tư trong cuộc sống.

  1. Phong thủy cửa và ban công

Đối với hầu hết các ngôi nhà, cửa chính luôn đóng vai trò quan trọng trong phong thủy. Nên cửa chính tốt sẽ góp phần làm cho căn hộ đón  được nhiều khí lành làm tăng sự may mắn, thịnh vượng của gia chủ.

 Theo quan niệm phong thủy, nêu cửa sổ hoặc ban công bị những góc nhọn chĩa vào sẽ có nhiều điều không lành. Những góc nhọn đó sẽ tạo ra xung sát gây tác hại lên sức khỏe và tài vận của gia chủ sống trong căn hộ. Vì vậy, khi mua chung cư bạn cũng cần phải quan sát kĩ càng vị trí của cửa sổ, ban công cũng như khung cảnh xung quanh.

  1. Sự sắp xếp bên trong căn hộ

Để có phong thủy tốt và dễ dàng trang trí nội thất, bạn hãy chọn những căn hộ có hình vuông. Tránh những căn bị méo mó hoặc khuyết ở vị trí nào đó.Trong trường hợp bất khả kháng, chúng ta có thể khắc phục bằng cách treo một chiếc gương lớn tại những góc khuyết để bù lại và tạo cảm giác tròn đầy cho căn hộ.

Nhà vệ sinh trong căn hộ chung cư không được đặt ở giữa cũng như cửa nhà vệ sinh không được đặt đối diện với cửa phòng ngủ vì bố trí như vậy sẽ mang lại nhiều bệnh cho chủ căn nhà.

Người xưa có quan niệm: “Khai môn kiến táo, tiền tài đa hao” Chính vì vậy người ta rất kỵ việc căn nhà vừa mở cửa ra đã thấy bếp. Để khắc phục điều này, bạn có thể dùng quầy bar che chắn.

Di Di (Tổng hợp)

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