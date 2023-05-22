Trước tình trạng trì hoãn việc ghép gan, khiến nhiều gia đình phải đưa con ra Hà Nội tìm đường sống, phía Bệnh viện này đã có phản hồi chính thức.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, những ngày qua nhiều gia đình có con em điều trị ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cấp tốc đưa con em ra Hà Nội với hy vọng níu kéo sự sống cho con mình. Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cho biết họ tạm ngưng các phẫu thuật ghép tạng.

Một trường hợp teo đường mật bẩm sinh, xơ gan nặng từng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: báo Dân Trí

Nhận được hung tinh này, nhiều gia đình có người thân điều trị tại đây vô cùng lo lắng. Những gia đình khó khăn càng lâm vào cảnh khốn khổ hơn vì phải tìm cách đưa con mình ra Hà Nội để tìm sự sống.

Dẫn nguồn tin từ Zing News, trước thông tin này, trưa 22/5/2023, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã chính thích phản hồi về nguyên nhân đáng tiếc này. Trong đó, có 3 lý do quan trọng như sau:

Một là, các bác sĩ nơi đây không đủ các chứng chỉ hành nghề Nhi khoa, Ngoại nhi hoặc chứng chỉ chuyên môn ghép tạng người lớn.

Hai là, do trong quá trình xây dựng phòng mổ ghép tạng hoàn chỉnh và cần làm công tác báo cáo Sở Y tế. Đại diện bệnh viện cho hay, phòng mổ cũ có hạn chế về cơ sở hạ tầng, số lượng phòng mổ ít, nhân lực còn thiếu nhưng phải bảo đảm cho nhiều chuyên khoa phẫu thuật tim hở, ngoại thần kinh, ghép tạng… Chính vì vậy, phía bệnh viện đã tiến hành xây dựng thêm cơ sở thiên về ghép tạng.

Phẫu thuật ghép tạng - Ảnh: Zing News

Thêm vào đó, do nguồn tạng cấp ghép khan hiếm nên bắt buộc trì hoãn công tác chữa trị. Cụ thể, nguồn tạng ghép cho trẻ em rất hạn chế, đa số từ người cho trong gia đình. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng tìm được nguồn tạng phù hợp.

Ngoài ra, để đảm bảo chuyên môn, bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian khi tiến hành hoạt động ghép tạng như chọn bệnh nhân phù hợp theo thứ tự trong danh sách, tiến hành hàng loạt xét nghiệm của cặp ghép, thành lập hội đồng chuyên môn đề phòng các trường hợp rủi ro và hội chẩn với các chuyên gia, …

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