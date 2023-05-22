Nguyên nhân Bệnh viện Nhi đồng 2 đột ngột hoãn ghép gan khiến nhiều bệnh nhi lao đao

Đời sống 22/05/2023 16:08

Trước tình trạng trì hoãn việc ghép gan, khiến nhiều gia đình phải đưa con ra Hà Nội tìm đường sống, phía Bệnh viện này đã có phản hồi chính thức.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, những ngày qua nhiều gia đình có con em điều trị ghép tạng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cấp tốc đưa con em ra Hà Nội với hy vọng níu kéo sự sống cho con mình. Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cho biết họ tạm ngưng các phẫu thuật ghép tạng. 

Nguyên nhân Bệnh viện Nhi đồng 2 đột ngột hoãn ghép gan khiến nhiều bệnh nhi lao đao - Ảnh 1
Một trường hợp teo đường mật bẩm sinh, xơ gan nặng từng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: báo Dân Trí

Nhận được hung tinh này, nhiều gia đình có người thân điều trị tại đây vô cùng lo lắng. Những gia đình khó khăn càng lâm vào cảnh khốn khổ hơn vì phải tìm cách đưa con mình ra Hà Nội để tìm sự sống. 

Dẫn nguồn tin từ Zing News, trước thông tin này, trưa 22/5/2023, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã chính thích phản hồi về nguyên nhân đáng tiếc này. Trong đó, có 3 lý do quan trọng như sau:

Một là, các bác sĩ nơi đây không đủ các chứng chỉ hành nghề Nhi khoa, Ngoại nhi hoặc chứng chỉ chuyên môn ghép tạng người lớn. 

Hai là, do trong quá trình xây dựng phòng mổ ghép tạng hoàn chỉnh và cần làm công tác báo cáo Sở Y tế. Đại diện bệnh viện cho hay, phòng mổ cũ có hạn chế về cơ sở hạ tầng, số lượng phòng mổ ít, nhân lực còn thiếu nhưng phải bảo đảm cho nhiều chuyên khoa phẫu thuật tim hở, ngoại thần kinh, ghép tạng… Chính vì vậy, phía bệnh viện đã tiến hành xây dựng thêm cơ sở thiên về ghép tạng. 

Nguyên nhân Bệnh viện Nhi đồng 2 đột ngột hoãn ghép gan khiến nhiều bệnh nhi lao đao - Ảnh 2
Phẫu thuật ghép tạng - Ảnh: Zing News

Thêm vào đó, do nguồn tạng cấp ghép khan hiếm nên bắt buộc trì hoãn công tác chữa trị. Cụ thể, nguồn tạng ghép cho trẻ em rất hạn chế, đa số từ người cho trong gia đình. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng tìm được nguồn tạng phù hợp.

Ngoài ra, để đảm bảo chuyên môn, bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian khi tiến hành hoạt động ghép tạng như chọn bệnh nhân phù hợp theo thứ tự trong danh sách, tiến hành hàng loạt xét nghiệm của cặp ghép, thành lập hội đồng chuyên môn đề phòng các trường hợp rủi ro và hội chẩn với các chuyên gia, …

Cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm

Cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ thì gặp tai nạn khiến 2 người tử vong thương tâm

Anh B.V.T cầm tiền ra bệnh viện cho mẹ chữa bệnh, trong lúc quay về thì không may gặp nạn. 

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyên nhân của vụ đột ngột ngừng ghép tạng đời sống tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 46 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới