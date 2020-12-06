Người phụ nữ THẢ MUỐI ĂN vào máy giặt ai cũng bảo ‘dại’ nào ngờ mang lại những lợi ích thần kỳ này

Đời sống 06/12/2020 10:39

Có những việc làm tưởng gây hại đến thiết bị trong nhà nhưng chính nó lại mang đến muôn vàn lợi ích mà mình không hề hay biết. Phụ nữ không biết cách làm mới thì phí cả đời nội trợ đấy nhé.

Khi giặt đồ hãy thử thả một ít muối vào máy giặt bạn sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ dưới đây.

Dùng muối để giữ quần áo luôn mới

Để quần áo luôn mới sau nhiều lần giặt, bạn hãy đổ thêm một chén giấm trắng vào máy giặt với quần áo màu trắng. Với quần áo màu đen, hãy bỏ thêm một nắm muối vào máy giặt, nó sẽ làm chậm quá trình bạc màu của vải, giúp quần áo luôn mới.

Sử dụng muối để tẩy vết bẩn

Khi quần áo bị dính các vết bẩn từ rượu, cà phê hay đồ ăn, bạn hãy lấy một chút muối hòa vào nước lạnh sau đó bỏ quần áo bẩn vào ngâm. Sau đó, vớt quần áo ra và giặt lại bằng nước ấm và xà phòng.

Để tẩy vết ố do mồ hôi để lại trên quần áo, hãy hòa một thìa muối vào nước nóng và dội lên vết ố. Đảm bảo vết bẩn sẽ biến mất khỏi trang phục của bạn.

Muối giúp giữ màu cho quần jeans

Người phụ nữ THẢ MUỐI ĂN vào máy giặt ai cũng bảo ‘dại’ nào ngờ mang lại những lợi ích thần kỳ này - Ảnh 1
Dùng muối ăn có thể giữ màu cho quần jeans (Ảnh minh họa: Internet)

Trước khi giặt, hãy bỏ quần jeans mới mua vào chậu nước. Đổ thêm một bát muối và ngâm quần jean trong đó. Muối sẽ giúp ổn định màu của vải và làm chậm quá trình phai màu.

Hoặc bạn cũng có thể cho quần jeans vào túi nilon rồi bỏ vào ngăn đá. Việc bỏ quần vào ngăn đá giúp loại bỏ mùi hôi mà không cần phải giặt. Mẹo này có thể giúp bạn hạn chế số lần giặt quần jeans. Như vậy, chiếc quần của bạn cũng sẽ bền màu hơn.

Hãy thử làm một lần bạn sẽ cảm thấy bất ngờ trước công dụng của muối ăn đấy.

Người thân bé trai 11 tuổi bị sát hại: Nghi phạm đến hiện trường hỏi han 'làm sao đấy, ai bóp cổ cháu', không có biểu hiện sợ hãi

Người thân bé trai 11 tuổi bị sát hại: Nghi phạm đến hiện trường hỏi han 'làm sao đấy, ai bóp cổ cháu', không có biểu hiện sợ hãi

Liên quan đến vụ việc bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định, người thân nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm còn đến hiện trường hỏi han.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt đời sống mẹo hay nhà bếp mẹo giúp quần áo tươi mới

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít