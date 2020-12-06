Người phụ nữ THẢ MUỐI ĂN vào máy giặt ai cũng bảo ‘dại’ nào ngờ mang lại những lợi ích thần kỳ này

Có những việc làm tưởng gây hại đến thiết bị trong nhà nhưng chính nó lại mang đến muôn vàn lợi ích mà mình không hề hay biết. Phụ nữ không biết cách làm mới thì phí cả đời nội trợ đấy nhé.

Khi giặt đồ hãy thử thả một ít muối vào máy giặt bạn sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ dưới đây.

Dùng muối để giữ quần áo luôn mới

Để quần áo luôn mới sau nhiều lần giặt, bạn hãy đổ thêm một chén giấm trắng vào máy giặt với quần áo màu trắng. Với quần áo màu đen, hãy bỏ thêm một nắm muối vào máy giặt, nó sẽ làm chậm quá trình bạc màu của vải, giúp quần áo luôn mới.

Sử dụng muối để tẩy vết bẩn

Khi quần áo bị dính các vết bẩn từ rượu, cà phê hay đồ ăn, bạn hãy lấy một chút muối hòa vào nước lạnh sau đó bỏ quần áo bẩn vào ngâm. Sau đó, vớt quần áo ra và giặt lại bằng nước ấm và xà phòng.

Để tẩy vết ố do mồ hôi để lại trên quần áo, hãy hòa một thìa muối vào nước nóng và dội lên vết ố. Đảm bảo vết bẩn sẽ biến mất khỏi trang phục của bạn.

Muối giúp giữ màu cho quần jeans

Dùng muối ăn có thể giữ màu cho quần jeans (Ảnh minh họa: Internet)

Trước khi giặt, hãy bỏ quần jeans mới mua vào chậu nước. Đổ thêm một bát muối và ngâm quần jean trong đó. Muối sẽ giúp ổn định màu của vải và làm chậm quá trình phai màu.

Hoặc bạn cũng có thể cho quần jeans vào túi nilon rồi bỏ vào ngăn đá. Việc bỏ quần vào ngăn đá giúp loại bỏ mùi hôi mà không cần phải giặt. Mẹo này có thể giúp bạn hạn chế số lần giặt quần jeans. Như vậy, chiếc quần của bạn cũng sẽ bền màu hơn.

Hãy thử làm một lần bạn sẽ cảm thấy bất ngờ trước công dụng của muối ăn đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-tha-muoi-an-vao-may-giat-ai-cung-bao-dai-nao-ngo-mang-lai-nhung-loi-ich-than-ky-nay-389207.html