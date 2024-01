Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre thông tin đang tiến hành đưa nghi phạm Ngô Minh Thông đến khu vực được cho là nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, Thông thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên, kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bến Tre và Công an tỉnh Tiền Giang (là đồng nghiệp trước đây) đang cho "diễn" lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân, là chị H. cán bộ Đoàn ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang). Chị H được cho là người tình của đối tượng Thông.