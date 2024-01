Diễn biến mới trong vụ cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' Trương Thị Hương ở Hải Dương

"Bị can Hương bị khởi tố bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác, nạn nhân khác. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của bị can này", nguồn tin cho biết.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 4/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Hương (38 tuổi, ở thị xã Kinh Môn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố bổ sung đối với bị can Hương nói trên là diễn biến mới sau 5 tháng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn khởi tố bị can này cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Thị Hương còn được gọi là "cô đồng Trương Hương", bị người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền.