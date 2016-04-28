Mua 1 đệm tặng 1 đệm trị giá 12.140.000 đồng

Canada là dòng đệm lò xo cao cấp mang thương hiệu và đẳng cấp quốc tế. Đệm lò xo Canada đang dần khẳng định thương hiệu và trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong bài trí nội thất phòng ngủ của nhiều gia đình.

Từ ngày 28/4 - 8/5/2016, nhân dịp chào mừng đại lễ 30/4 và 1/5, hệ thống bán lẻ chăn ga gối đệm cao cấp Đệm Xinh thực hiện chương trình ưu đãi "mua 1 đệm tặng 1 đệm".

Theo đó, khi mua đệm lò xo Canada Toronto KT 1m8 x 2m, khách hàng sẽ có cơ hội được tặng kèm 1 đệm lò xo Canada Toronto có giá trị tương đương. Mức giá trị quà tặng lên tới 12.140.000 đồng.

Đệm lò xo Canada Toronto thuộc dòng sản phẩm đệm lò xo cao cấp của Canada. Dòng sản phẩm có thiết kế sang trọng, hiện đại theo phong cách tiêu chuẩn Châu Âu, thích hợp cho mọi nội thất căn phòng.

Đệm lò xo Canada Toronto được cấu tạo nên bởi hệ thống lò xo túi độc lập, giúp giảm thiểu tối đa sự rung động, đem lại một giấc ngủ sâu và ngon hơn cho người sử dụng. Hệ thống lò xo túi độc lập nên không gây sự cọ xát giữa các con lò xo, đảm bảo tuyệt đối sự êm ái, không tiếng động khi chuyển mình và không gây mất ngủ cho người bên cạnh. Bên cạnh đó, mỗi lò xo đều nằm trong một chiếc túi nên nó có khả năng chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập, từ đó đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Đây là cơ hội duy nhất trong năm để các bạn sở hữu ngay một dòng đệm lò xo cao cấp với mức giá ưu đãi chưa từng có!

Đệm Xinh luôn cam kết với khách hàng:

- Bán hàng chính hãng 100%, bảo hành đến 20 năm.

- Phát hiện hàng giả hàng nhái hoàn tiền 200%.

- Giá cả cạnh tranh, nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn

- Miễn phí vận chuyển khu vực Hà Nội (Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc)

- Thời gian đổi hàng lên đến 15 ngày.

Thời gian khuyến mãi: 28/4/2016 - 9/5/2016

Điều kiện tham dự: Mua hàng tại Đệm Xinh đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi.

Cách 1: Đến trực tiếp các showroom Đệm Xinh trên Toàn quốc.

Cách 2: Đặt hàng qua hotline 1800 1051 (Miễn phí cước gọi đến) hoặc 0973 287 751

Cách 3: Đặt hàng qua website www.demxinh.vn hoặc Facebook: Đệm Xinh

Liên hệ khuyến mãi

DEMXINH.VN – Hệ thống bán lẻ chăn, ga, gối, đệm

415 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN – Tel: 043 833 7403/ 0936 264 324

589 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, HN – Tel: 043 748 0559/ 0904 638 786

359 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. HN - Tel: 043 212 7721/ 0904 628 786

116 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN – Tel: 043 215 1662/ 0936 055 883

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