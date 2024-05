Vụ việc xảy ra, có 8 người được đưa đi cấp cứu. 1 người đã tử vong và 7 người còn lại bị thương tích, bỏng ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Theo thông tin từ Vietnamnet: Hiện Công an quận 7 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để điều tra vụ tấn công bằng a xít nói trên. Nghi can gây án, tên Toàn, (39 tuổi, ngụ quận 4) đã bị bắt giữ để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, từ chiều đến tối 22/3 nhóm khoảng hơn chục người tổ chức ăn nhậu tại trước 1 dãy phòng trọ trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7. Được biết, hầu hết những người này là công nhân của khu công nghiệp gần đó.

Hiện trường được phong tỏa để điều tra (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: Khoảng 18h ngày 22-5, nhóm người (khoảng 11 người), có độ tuổi 30-40 tuổi tổ chức ăn nhậu trước một dãy trọ nằm trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, một người đàn ông trong nhóm nhậu tên Toàn (38 tuổi, ngụ quận 4) bỏ đi về phòng trọ.

Khoảng ít phút sau, bất ngờ Toàn cầm theo can axit (chưa rõ loại) và một con dao Thái Lan đi ra bàn nhậu rồi tạt thẳng vào bàn. Người đàn ông tên Linh (khoảng 30 tuổi) ở gần nên bị dính nhiều nhất, hủy hoại hết vùng mặt, đầu, tử vong sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Còn 7 người khác ngồi cùng bàn nhậu bị thương (trong đó người đàn ông tên Vương bị thương nặng nhất, tiên lượng xấu). Còn hai người đàn ông khác cũng nhậu trong nhóm nhưng đã về trước nên tránh được nạn.

Theo một nguồn tin, nhóm người ngồi nhậu đều làm công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận, riêng Toàn mới dọn tới dãy trọ trên khoảng một tháng nay. Vị trí nhóm ngồi nhậu cách phòng trọ của Toàn khoảng 10m.

Hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ động cơ cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Toàn bị công an tạm giữ để điều tra.

