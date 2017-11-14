Mâu thuẫn tình cảm, chồng dùng búa giết vợ rồi mang xác ra nghĩa trang đốt: Lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh khiến ai cũng rùng mình

Đời sống 14/11/2017 14:56

Trong lúc cãi nhau, người chồng dùng búa giết chết vợ. Sau đó, để phi tang chứng cứ, người này đã chở xác vợ ra nghĩa trang đốt.

Vụ án mạng kinh hoàng trên xảy ra tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (Bình Phước). Nạn nhân là bà Trần Thị Mai Hoa (50 tuổi).

Theo nguồn tin của Thời Đại, ngày 14/11, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ đối tượng Bùi Thanh Sang (50 tuổi), chồng của bà Hoa, để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, sáng 12/11, trong khi đi cạo mủ cao su ở khu vực Nghĩa trang nhân dân xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, người dân phát hiện một xác người bị cháy đen nên đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Mâu thuẫn tình cảm, chồng dùng búa giết vợ rồi mang xác ra nghĩa trang đốt: Lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện ra thi thể của nạn nhân - Ảnh: Thời Đại

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Riềng cùng Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra vụ việc.

Qua quá trình điều tra, công an xác định người tử vong là bà Hoa ở địa phương. Sau đó, công an đã mời chồng nạn nhân là ông Sang lên lấy lời khai. Bước đầu, đối tượng Sang đã khai nhận vì mâu thuẫn tình cảm nên giết vợ đốt xác.

Theo lời khai của nghi phạm Sang, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12/11, hai vợ chồng có cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, Sang dùng búa đập vào gáy bà Hoa khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, ông Sang dùng chiếu bó xác bà Hoa rồi trùm thêm áo mưa bên ngoài. Sang chuẩn bị xăng và lấy xe máy chở thi thể vợ mình tới nghĩa trang để phi tang.

Lần đầu đốt thi thể bà Hoa chưa cháy hết, Sang phải đốt thêm lần thứ hai. Vì trời sáng nên đối tượng đã bỏ mặc thi thể cháy ở đó rồi chạy xe về nhà.

Được biết, vợ chồng bà Hoa từ Vĩnh Long đến sống ở địa phương được hơn 10 năm nay. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Theo lời kể của người dân địa phương, mỗi khi ông Sang uống rượu say về đều gây gổ và tìm cớ đánh bà Hoa.

Trước khi xảy ra vụ việc vài ngày, ông Sang đã dùng gậy đánh vợ mình rách da đầu phải nhập viện.

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Từ khóa:   giết vợ đốt xác phi tang mâu thuẫn tình cảm

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