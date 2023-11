Theo báo Lao Động đưa tin, chiều 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" tại địa bàn huyện Đông Anh.Theo báo Lao Động đưa tin, chiều 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" tại địa bàn huyện Đông Anh.

Trước đó, khoảng 7h00 ngày 22.10, Công an xã Đông Hội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 xác chết tại mương nước trên địa bàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.