Mâu thuẫn cá nhân, 34 thanh niên hẹn nhau ra giải quyết, 2 người tử vong dưới mương nước

Đời sống 31/10/2023 18:27

Quá trình 2 nhóm gồm 34 thanh niên gặp mặt giải quyết đã xảy ra hỗn chiến trên đường ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngay sau đó, người dân phát hiện thi thể 2 thiếu niên tử vong dưới mương nước.

Theo báo Lao Động đưa tin, chiều 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" tại địa bàn huyện Đông Anh.Theo báo Lao Động đưa tin, chiều 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" tại địa bàn huyện Đông Anh.

Trước đó, khoảng 7h00 ngày 22.10, Công an xã Đông Hội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 xác chết tại mương nước trên địa bàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là V.T.P và Đ.B.M (cùng SN 2008, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Công an xã Đông Hội triệu tập các đối tượng liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn cá nhân, 34 thanh niên hẹn nhau ra giải quyết, 2 người tử vong dưới mương nước - Ảnh 1
Mương nước nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân V.T.P và Đ.B.M (cùng SN 2008, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Báo Lao Động. 

Như VTC News đã đưa tin trước đó khoảng 7h ngày 22/10, Công an xã Đông Hội tiếp nhận tin báo về việc phát hiện 2 thi thể tại mương nước trên địa bàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Qua xác minh, nạn nhân là V.T.P và Đ.B.M (cùng SN 2008, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Đông Hội triệu tập những người liên quan, xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20h45 ngày 20.10, do có mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên của 2 nhóm thanh niên, nên 2 nhóm đã hẹn nhau 21h ngày 21.10 ra phía sau trường THCS Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn.

Biết việc hẹn đánh nhau, một nhóm các đối tượng đã cầm theo dùi cui điện làm hung khí. Cùng lúc, nhóm đối thủ cũng mang 3 con dao phay, 1 tuýp sắt ra phía bụi cây gần cổng trường THCS Ngô Quyền cất giấu.

Quá trình khiêu khích, rượt đuổi nhau trên các tuyến đường với nhiều nhánh khác nhau, từ trường THCS Ngô Quyền đi ra trục chính đường liên xã Đông Hội ra Quốc lộ 3, xe của 2 nạn nhân P và M chạy vào hướng thôn Lại Đà, Đông Hội thì bị 5 xe nhóm đối thủ đuổi theo, đến cổng thôn Lại Đà, xã Đông Hội không thấy nên các đối tượng quay lại.

Một nhánh đối tượng khác đuổi nhau tiếp về hướng Quốc lộ 3 không thấy ai nên quay về quán nước tập trung.

Về phía nhóm của 2 nạn nhân, khi quay lại chung cư Đông Hội tập trung thì không thấy xe của P và M nên đi tìm.

Khoảng 6h30 ngày 22/10, một người dân tại xã Đông Hội phát hiện một xe máy đổ nằm sát miệng cống số 4, bên cạnh là 2 thi thể trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng các biện pháp điều tra, rà soát các đoạn video ghi lại hình ảnh các thanh niên đuổi theo 2 nạn nhân đi trên đường.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đuổi theo nhóm của hai nạn nhân P. và M. phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ.

Trong số 34 đối tượng tham gia đuổi đánh nhau, có 9 đối tượng từ 16 tuổi trở lên, còn lại dưới 16 tuổi.

Ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự

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