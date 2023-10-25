Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 2 nữ học sinh lớp 7 trên đường đến trường thì không may xảy ra va chạm với xe container. Hậu quả làm một em tử vong tại chỗ, em còn lại được đưa đi cấp cứu.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến Đ.747 vào đầu giờ chiều nay (25/10) khiến hai người thương vong.

Theo đó, chiếc xe container mang biển số Bình Dương lưu thông trên tuyến ĐT.747, khi đi đến đoạn ngã ba thuộc ấp 3 (phường Hội Nghĩa, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với một xe đạp điện.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến ĐT 747, đoạn qua phường Hội Nghĩa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Báo Lao Động.

Sau cú va chạm mạnh, một người trên xe đạp điện bị bánh xe container cán qua người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để chờ người thân đến làm thủ tục nhận bàn giao.

Được biết, hai người ngồi trên xe đạp điện là học sinh lớp 7, một trường trung học cơ sở, gần hiện trường xảy ra tai nạn.

Theo báo Lao Động đưa tin, hai học sinh lớp 7 học một trường trung học cơ sở, gần hiện trường xảy ra tai nạn. Danh tính nạn nhân được xác định gồm: em D.T.T.N (sinh năm 2011, ngụ Bình Dương) tử vong và em L.T.H.Y (sinh năm 2011, ngụ Bình Dương) bị thương.

Hai học sinh lớp 7 học một trường trung học cơ sở, gần hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động.

Người dân cho biết, gần hiện trường, cột đèn tín hiệu bị đang bị lỗi, cột đèn chỉ báo màu đỏ và các xe vẫn lưu thông. Việc này khiến người dân đi lại gặp nhiều nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: 2 xe khách tông nhau, 4 người chết, nhiều người bị thương Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe 16 khiến 4 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương. Khu vực xảy ra tai nạn gần giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai.

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