Theo thông tin từ báo Lao Động, chị H.T.T.T (sinh 2002, ngụ xã Tân Thuận) điều khiển xe máy biển số 86H7-127.21 chở theo sau con gái là H.K.H (sinh 2019) lưu thông trên đường thì va chạm với xe máy biển số 86H2-8710 do anh T.T.T (sinh 2002, cùng xã Tân Thuận) điều khiển lưu thông theo chiều hướng ngược lại. Sau khi va chạm, chị T ngã ra đường thì bị xe ôtô cán qua, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào đêm tối, khu vực ít dân cư nên việc truy xét xe ôtô liên quan tai nạn giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bước đầu xác định xe ôtô liên quan là xe ôtô tập lái biển số 86C-110.94 do ông N.H.H (sinh 2003, ngụ thị xã La Gi) điều khiển tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, thu thập đoạn camera giám sát liên quan đến xe ôtô gây tai nạn. Đồng thời, trưng cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong và xác định có xe ôtô cán lên vị trí cơ thể không.

Qua lời khai ban đầu của H, sau khi xảy ra tai nạn, H đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường đến thị xã La Gi. Phương tiện liên quan đến vụ tai nạn cũng được khám nghiệm để thu thập dấu vết.

Xe ôtô liên quan vụ tai nạn được công an tìm thấy và khám nghiệm dấu vết - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra cào ngày 8/2, Phú điều khiển xe tải biển số tỉnh Phú Yên chở hàng đi từ huyện Đồng Xuân về thị xã Sông Cầu trên tuyến đường La Hai - Đồng Hội thuộc thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2.

Do chủ quan, không chú ý quan sát, Phú điều khiển xe tải vượt xe phía trước không đảm bảo khoảng cách an toàn, gây tai nạn với xe máy do ông H.V.P. (41 tuổi, trú xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) điều khiển chở con gái là cháu H.T.T.Đ. (8 tuổi) đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, cháu Đ. tử vong tại chỗ, ông P. bị thương nặng vùng mặt.

Sau khi gây tai nạn, Phú không dừng xe cứu giúp người bị nạn mà cố tình tiếp tục lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó giấu xe tại thị xã Sông Cầu.