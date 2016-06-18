List địa điểm hay ho và "ngon bổ rẻ" để dẫn "gấu" đi chơi khi chỉ còn 50k trong túi

Một công viên tưởng chừng như chỉ dành cho các em thiếu nhi. Tuy nhiên bạn và người yêu vẫn có thể đến đây chơi nếu muốn tìm về "cảm giác tuổi thơ" trong mỗi người với nhiều trò chơi thú vị và không hề đắt tiền như đu quay, tô tượng, ném bóng. Nếu rủng rỉnh hơn và muốn thử cảm giác mạnh bạn có thể chơi tàu lượn hay nhào lộn. Nếu đói bụng bạn có thể ăn uống ngay trong các hàng quán ở công viên hoặc ra khu Bắc Hải, CMT8 gần đó với nhiều hàng quán đúng tiêu chí "ngon bổ rẻ".

Khu vực cực kỳ quen thuộc với các teen Sài Gòn là Nhà thờ Đức Bà. Vào các buổi sáng, nơi đây quy tụ hàng trăm chú chim bồ câu của người nuôi gần đó xuống ăn thóc rất đáng yêu và tinh ngịch. Bạn có thể cho chim ăn hoặc chụp ảnh cùng đàn bồ câu đông đúc này. Vào buổi chiều, có rất nhiều nhóm bạn tụ tập, quây quần ở công viên gần đó để trò chuyện, vui chơi, dạo mát, biểu diễn nhạc, trượt ván và thưởng thức các món ăn đường phố tuyệt vời với giá cả cực hợp lý.

Các hẻm ăn vặt trứ danh

Ẩm thực hẻm là nét đặc trưng của Sài Gòn. Bạn có thể ghé hẻm 76 nằm ngay khúc Hai Bà Trưng, nhà hát Thành Phố quẹo trái đi xuống một chút. Hẻm này đã bán từ khá lâu và nổi tiếng ở khu trung tâm vì giá quá rẻ chỉ dao động từ 10k – 20k mà chất lượng thì khỏi chê. Món ăn ở đây rất phong phú.

Con hẻm thứ 2 được gọi là thiên đường ăn uống tại Quận 1, hẻm 177 Lý Tự Trọng tập trung nhiều hàng quán san sát nhau, hút giới trẻ bởi 2 món nổi bật là trái cây tô và phá lấu ngon thần sầu đồng giá 25k. Hẻm nhỏ nên buổi tối đông khách lắm không có chỗ để xe phải gửi xe hẻm đối diện xong rồi đợi mới có chỗ ngồi.

Công viên hồ Bán Nguyệt

Nổi tiếng nhất Q7, công viên hồ Bán Nguyệt là nơi dạo chơi lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Bạn có thể đi dạo, trò chuyện ở đây để tận hưởng không khí trong lành. Nếu đói, bạn có thể ghé những cửa hàng tiện lợi hoặc khu ăn uống của siêu thị Cresent Mall gần đó với mức giá rất hợp lý. Không gian ở hồ Bán Nguyệt có ưu điểm là xa trung tâm nên rất rộng rãi và mát mẻ.

Hà Nội

Tam giác vàng Trần Đại Nghiã, ngõ Tự Do, Tạ Quang Bửu

Đây đúng là tam giác vàng dành cho sinh viên, nơi đây tập chung nhiều quán hàng ăn vặt nổi đáp ứng đúng chỉ tiêu ngon, lạ, rẻ do sinh viên đề ra, không cần mất quá nhiều thời gian đi lại bạn cũng có thể thưởng thức vô số món ăn vặt mà sinh viên không thể bỏ qua như: nem chua rán, bánh bao chiên, ốc xào me, chè tự chọn.

Khu vực Thụy Khê – Tây Hồ nổi tiếng với các món mì Hàn Quốc, hay món bánh rán mặn ngon, bổ, rẻ. Đây trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của nhiều bạn trẻ.

Bánh rán xếp ở Lạc Long Quân là địa điểm chúng ta nhắc đến đầu tiên ở khu vực này quán bánh rán lâu đời, có cách thu hút khác hàng đặc biệt, chiếc bánh rán to với nhân mộc nhĩ, miến, thịt thái bản ăn kèm nước chấm sền sệt chua chua, cay cay sẽ khiến bạn không thể chối từ.

Khu vực Bà Triệu

Sữa chua mít Bà Triệu từ lâu đã được nhắc tới như một địa điểm không thể bỏ qua của các bạn sinh viên khi đến Hà Nội học, chỉ với 30k bạn có một bát sữa chua hoa quả, sữa chua mít đầy ụ, ngồi trong ngách nhỏ giữa hai tường nhà, vừa cảm nhận vẻ đẹp cổ kính quả thủ đô vừa thưởng thức vị ngọt ngào thanh mát của món ăn đem lại sẽ khiến bạn nhớ mãi đến nơi này.

Thưởng thức thạch dừa ngon mắt ở Cafe Ban Mai, gần hàng phở Lý Quốc Sư, nằm trên phố Bà Triệu.chỉ với 12k/ly thạch có đủ vị dứa, vị cà phê, xoài, chanh leo. Khi ăn vị thơm của hoa quả tự nhiên, bùi và béo của cốt dừa lan tỏa trong miệng tạo cảm giác mát lành cho bất cứ ai đang thưởng thức.

Ngõ 4C , Đặng Văn Ngữ , Đống Đa

Khu này là nơi tập trung rất nhiều món ăn mang phong cách học sinh, sinh viên, độc và lạ. Chỉ với 30k bạn sẽ có một đĩa kimpap chiên hay nem chua rán, sữa chiên hoặc mì xào ở quán ăn ngay cạnh cổng trường THPT Kim Liên, món ăn vừa hợp khẩu vị, vừa lạ này khiến quán không lúc nào ngớt khách đặc biệt giờ tan trường.

Ngoài ra còn có Tokbukki được chế biến theo nhiều cách bắt mắt hấp dẫn không chỉ bởi hình thức mà còn bởi mùi vị của nó.