Làm việc với công an tỉnh Kiên Giang, bước đầu các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trước khi gây án các bị can thường xuyên đánh đập nạn nhân.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 23-1, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam sáu bị can sát hại ngư dân rồi phi tang xác xuống biển. bắt tạm giam 6 bị can sát hại đồng nghiệp rồi phi tang xác xuống biển ở Kiên Giang. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. Sáu bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội giết người, gồm: Hồ Văn Hải (37 tuổi), Danh Lưng (28 tuổi), Đổng Thành Giang (30 tuổi), Võ Ngọc Sơn (28 tuổi, cùng ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Danh Giang (48 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Duy Chiều (40 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương). Theo báo Tiền Phong đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về vụ án giết người xảy ra trên vùng biển, trong đó nạn nhân bị trói, đánh đến tử vong và sau đó bị vứt xác xuống biển. Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 11-12/2024. Do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng trên đã trói và ném nạn nhân P.N.T. (35 tuổi, ngụ Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) xuống biển. Khi nạn nhân đã bất tỉnh trên mặt biển, nhóm đối tượng này cùng các ngư phủ khác đã vớt nạn nhân lên tàu, tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng P.N.T. đã tử vong. Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Tiền Phong. Đối tượng Hải (tài công) đã chỉ đạo các đối tượng khác trên tàu ném xác nạn nhân xuống biển nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, khi tàu cá kiểm soát KG 959XX TS cặp cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang) vào tháng 12/2024, sự việc đã bị phát hiện. Làm việc với công an, bước đầu các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trước khi gây án các bị can thường xuyên đánh đập nạn nhân. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật