Bước đầu, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Công Khánh (41 tuổi, ngụ xã Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 18-1, thông tin từ Công an tỉnh Long An, qua công tác truy xét, chỉ sau 1 giờ từ khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Bến Lức.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo đó, vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an tiếp nhận thông tin bà NTU (58 tuổi) ở ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức (Long An) bị thương nặng nằm trên nệm trong phòng ngủ, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung cửa, không còn tài sản.

Theo thông tin báo Lao Động, ngay sau đó, nạn nhân được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Với tinh thần cương quyết, tấn công tội phạm cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, các lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, làm rõ thủ phạm sau 1 giờ xảy ra vụ án.

Đến 10 giờ cùng ngày, công an đã bắt được nghi phạm gây án là Nguyễn Công Khánh (41 tuổi, xã Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Qua làm việc, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

