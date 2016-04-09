Khuyến mãi Mega Sale giảm giá đến 90% Charles & Keith, Pedro, Accessorize, Havainanas, Karen Millen, Oasis, Mango

[8/4 – 10/4/2016] PRIVATE MEGA SALE HÀ NỘI– GIẢM GIÁ MẠNH ĐẾN 90% cho các tín đồ hàng hiệu Charles & Keith, Pedro, Accessorize, Havainanas, Karen Millen, Oasis, Mango
Đây là cơ hội săn lùng hàng hiệu với khuyến mãi đồng loạt từ các nhãn hàng thời trang cao cấp, cùng những chương trình ưu đãi hấp dẫn khác.
- Charles & Keith: Giảm đến 90% (áp dụng từ 8 – 10/4/2016)
- Pedro: Giảm đến 90% (áp dụng từ 8 – 10/4/2016)
- Accessorize: Giảm đến 80%
- Havainanas: Giảm đến 70%
- Karen Millen: Giảm đến 70%
- OASIS: Giảm đến 60%
- Mango: Giảm 60% tất cả các mặt hàng (áp dụng từ 8-10/4/2016)
** Chương trình có thể kết thúc bất cứ lúc nào đối với một số nhãn hàng khi hết sản phẩm sale.
Áp dụng cho tất cả sản phẩm – Private Mega Sale của Maison hứa hẹn là nơi cho các fashionista thỏa sức mua sắm và sở hữu những món hàng hiệu cực chất với giá không thể tốt hơn.
Thời gian khuyến mãi
Khuyến mãi áp dụng từ ngày 8 – 14/4/2016
Địa điểm khuyến mãi
Chương trình Private Mega Sale sẽ diễn ra tại tầng trệt, 33A – 35A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội