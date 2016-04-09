Khuyến mãi Mega Sale giảm giá đến 90% Charles & Keith, Pedro, Accessorize, Havainanas, Karen Millen, Oasis, Mango

** Chương trình có thể kết thúc bất cứ lúc nào đối với một số nhãn hàng khi hết sản phẩm sale.

Áp dụng cho tất cả sản phẩm – Private Mega Sale của Maison hứa hẹn là nơi cho các fashionista thỏa sức mua sắm và sở hữu những món hàng hiệu cực chất với giá không thể tốt hơn.

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi áp dụng từ ngày 8 – 14/4/2016