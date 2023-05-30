Sáng 30/5, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra về vụ tai nạn giao thông làm nữ nhân viên của công ty tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 1h15 ngày 30/5, trong lúc bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh) đang quét dọn trên cầu Trần Phú theo hướng phường Vĩnh Thọ về trung tâm TP Nha Trang. Bất ngờ, một ôtô (chưa rõ người điều khiển) chạy trên cầu cùng chiều đã tông vào bà Tuyết. Cú tông mạnh làm nữ lao công bị hất văng lên bồn hoa giữa cầu, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân tử vong sau cú tông mạnh - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Sau đó, lực lượng CSGT và Công an tỉnh Khánh Hòa có mặt, khám nghiệm hiện trường, thu giữ mảnh vỡ của xe gây tai nạn.

Ông Trần Văn Hương - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang cho biết, bà Tuyết vào công ty năm 2015 và công ty trang bị đầy đủ áo phản quang và đèn báo hiệu.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang cho trích xuất hệ thống camera dọc đường Trần Phú, đồng thời truy xét người và chiếc xe gây ra vụ tai nạn trên.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, khoảng 19h ngày 12/4, hai phụ nữ 60 và 69 tuổi đang đi bộ thể dục trên quốc lộ 49C đoạn qua xã Triệu Long thì bị phương tiện đi cùng chiều tông trúng. Tuy nhiên, nạn nhân 69 tuổi đã tử vong, người còn lại bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện trường vụ tai nạn tối 12/4 - Ảnh: VnExpress

Tài xế điều khiển xe bỏ trốn ngay sau khi gây tai nạn.

Cách phòng ngừa tai nạn giao thông hiệu quả chỉ bằng một viên phấn Trong video, hai người phụ nữ mặc bộ trang phục saree đang vẽ một vòng tròn trên một đoạn đường, xung quanh cột điện, di chuyển nhanh nhẹn và tạo ra tác phẩm nghệ thuật 3D trong vài phút.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-cap-truy-tim-tai-xe-o-to-tong-nhan-vien-moi-truong-o-thi-tu-vong-trong-em-roi-bo-chay-587229.html