Kết quả xổ số hôm nay (10/10/2023) của 3 miền: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam và xổ số miền Trung

Cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) nhanh nhất hôm nay - Thứ hai ngày 10/10/2023.

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 10/10/2023 trực tiếp vào lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 10/10/2023 - XSMT thứ 3 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 2 tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam. Kết quả xổ số miền Trung 10/10/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên là kết quả xổ số của Công ty XSKT Đắk Lắk là 446469

- Vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Quảng Nam là 532389

Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) hôm nay Thứ ba ngày 10/10/2023: Quảng Ninh (XSQN)

- Theo đó, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh là 84521

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 10/10/2023 được trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút. XSMB thứ 3 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội. Kết quả xổ số miền Bắc 10/10/2023 bắt đầu quay từ giải nhất cho đến giải bảy và cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) hôm nay Thứ ba ngày 10/10/2023: Bến Tre (XSBTR), Vũng Tàu (XSVT), Bạc Liêu (XSBL)

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 10/10 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 10/10/2023 - XSMN thứ 3 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết của 3 tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Kết quả xổ số miền Nam 10/10/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

- Đầu tiên, Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bến Tre có giải Đặc biệt là 950075

- Tiếp theo, 361591 là dãy số trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Vũng Tàu.

- Bên cạnh đó, vé trúng giải Đặc biệt của Công ty XSKT Bạc Liêu là 133051

Thời gian lĩnh thưởng và các lưu ý nếu bạn trúng giải thưởng XSKT của 3 miền

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Đồng thời, tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo giữ nguyên, không bị trầy xước, không bị tẩy xóa,..

- Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được uỷ quyền.

- Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi đến tham gia dự thưởng và làm thủ tục nhận thưởng, bạn phải xuất trình được tấm vé số trúng thưởng cùng các giấy tờ tùy thân, như: thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân đi kèm,…

Xổ số 3 miền ngày mai thứ Tư ngày 11/10/2023 sẽ quay mở thưởng ở các tỉnh nào?

Xổ số thứ Tư ngày 11/10/2023 sẽ được mở thưởng bởi 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Cần Thơ - XSCT, Đồng Nai - XSDN, Sóc Trăng - XSSTR.

Kết quả xổ số (KQXS) ngày mai Thứ tư ngày 11/10/2023 của 3 miền sẽ được tiếp tục cập nhật sớm nhất.