Giới thiệu bạn mở thẻ tín dụng nhận tiền thưởng từ Sacombank

Từ nay đến hết ngày 25/7, Sacombank còn tặng thêm tiền thưởng lên đến 20 lần số tiền thưởng thông thường dành cho các chủ thẻ hiện hữu đạt 6,8,10 lượt giới thiệu thành công sớm nhất. Chủ thẻ hiện hữu tham gia bằng cách nhập thông tin giới thiệu tại website .

Cụ thể, khi giới thiệu thành công từ 1-2 khách hàng mới mở thẻ tín dụng nội địa Family, thẻ tín dụng quốc tế hạng Classic, thẻ tín dụng quốc tế hạng Gold hay thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum, chủ thẻ hiện hữu nhận số tiền thưởng tương ứng 100.000 - 120.000 - 160.000 - 400.000 đồng một lượt. Nếu giới thiệu thành công từ 3 khách hàng trở lên, chủ thẻ hiện hữu sẽ được nhận tiền thưởng tương ứng 120.000 - 150.000 - 200.000 - 500.000 đồng một lượt.

Ngoài ra, 3 chủ thẻ hiện hữu đầu tiên đạt 6 lượt giới thiệu thành công, 2 chủ thẻ hiện hữu đầu tiên đạt 8 lượt giới thiệu thành công và một chủ thẻ hiện hữu đầu tiên đạt 10 lượt giới thiệu thành công sẽ nhận thêm tiền thưởng tương ứng 6 lần, 8 lần và 20 lần tiền thưởng của lượt giới thiệu có mức thưởng cao nhất. Chủ thẻ hiện hữu chỉ nhận tối đa một giải của chương trình và ưu tiên giải có mức thưởng cao nhất.

Những ai được giới thiệu mở thành công thẻ tín dụng quốc tế hạng Classic, thẻ tín dụng quốc tế hạng Gold, thẻ tín dụng quốc tế Visa Platinum sẽ nhận tương ứng 12.000, 15.000, 35.000 điểm thưởng. Điểm thưởng thuộc chương trình "Thế giới điểm thưởng" có thể dùng để quy đổi dặm bay của Việt Nam Airline hoặc quà tặng thuộc nhiều lĩnh vực như ẩm thực, du lịch, mua sắm, giải trí…

Thẻ tín dụng quốc tế hạng Classic bao gồm Visa Classic, MasterCard Classic, Visa Ladies First, UnionPay, JCB Motor Card. Thẻ tín dụng quốc tế hạng Gold bao gồm Visa Gold, MasterCard Gold, JCB Car Card. Trường hợp giới thiệu thành công là khi người được giới thiệu sau khi mở thẻ phải kích hoạt và có giao dịch (mua sắm hoặc rút tiền mặt) đầu tiên qua thẻ trong 3 tháng kể từ khi thẻ được phát hành.

Người được giới thiệu là người chưa từng sở hữu thẻ tín dụng của Sacombank là cá nhân từ 18 tuổi trở lên có hợp đồng lao động chính thức từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị. Hoặc chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh cá thể hoạt động kinh doanh ít nhất 2 năm. Các đối tượng trên có thu nhập tối thiểu 7 triệu đồng một tháng (tại TP HCM và Hà Nội) hoặc 5 triệu đồng một tháng (tại các tỉnh thành khác).